Ujawniono nowe informacje o seksaferze na Podkarpaciu. Podobno istnieją cztery tysiące nagrań

Prawdziwi bohaterowie rzekomej afery podkarpackiej z sekstaśmami wychodzą z niej obronną ręką - ustaliła "Rzeczpospolita". • Fot. Facebook / CBA

P

rawdziwi bohaterowie seksafery podkarpackiej dostali symboliczne kary i roztoczono nad nimi parasol ochronny. Tymczasem – jeśli nagrania istnieją – mogą zagrażać bezpieczeństwu państwa. Jak ustaliła "Rzeczpospolita", winni wychodzą z afery obronną ręką.

Skala rzekomej afery z sekstaśmami na Podkarpaciu ma być ogromna. Według nieoficjalnych informacji jest 4 tys. nagrań , na których utrwalono wizyty w agencjach towarzyskich polityków, wiceministra obrony, arcybiskupa i szefa jednej z komend policji – podaje "Rzeczpospolita".



Taśmy z sekstaśmami z politykami miały zostać zdeponowane na Ukrainie. Na jednej z nich miał zostać nagrany wpływowy polityk PiS z Podkarpacia. Miał zostać zarejestrowany w agencji towarzyskiej z nieletnią Ukrainką – tak twierdził były oficer CBA, na którego słowa powoływało się Radio Zet.



Według informacji "Rzeczpospolitej" w prokuratorskim śledztwie stwierdzono, że bywalcami agencji towarzyskich braci R. z Ukrainy były VIP-y z różnych kręgów – polityki i biznesu, nie tylko lokalni.Z dziennikarskich ustaleń gazety wynika, że małopolska prokuratura nie posiada żadnych nagrań z agencji. Nie wiadomo, czy o nich wie i czy próbuje odnaleźć. Gazeta snuje jednak hipotezę, że biznes mógł kręcić się latami dzięki nagraniom, które mogły służyć do szantażu."Rzeczpospolita" rozmawiała z mecenas byłego agenta CBA Wojciecha J., który twierdzi, że widział jedno z 4 tys. nagrań, które powstały w latach 2013-2015. Taśmę miał przekazać mu informator (OZI). – Mój klient widział nagranie. Był to oryginał. Kopia zapewne jest zabezpieczona, ale dla dobra śledztwa nie możemy udzielić żadnych informacji – powiedziała mecenas Beata Bosak-Kruczek, pełnomocniczka J.Dodała, że dziewczyna na nagraniu miała 14-15 lat. – O tym, że jest nieletnia, powiedział OZI , tj. on zwrócił uwagę na jej wiek, odtwarzając mojemu klientowi nagranie. On także poinformował, że to nagranie dotyczy posła PiS – powiedziała "RP". J. twierdził też, że nagranie skradziono mu z sejfu w CBA.Takiej wersji zaprzeczyło Biuro, które twierdzi, że "31 sierpnia 2017 r. w obecności Wojciecha J. została otwarta szafa pancerna, w której nie było opisywanej przez byłego funkcjonariusza koperty z nagraniami".W 2016 r. funkcjonariusze ABW urządzili spektakularny nalot na agencje towarzyskie prowadzone przez dwóch Ukraińców – Aleksieja i Jewgienija R. Zatrzymano dwóch naczelników CBŚ Policji, w tym Daniela Ś. – szefa wydziału gospodarczego. Według Wojciecha J. to właśnie on miał stać za całym procederem nagrywania VIP-ów w agencji towarzyskiej braci R.Prokuratura Okręgowa w Krakowie ujawniła, że Ś. miał przyjmować korzyści majątkowe, pomagał lub obiecywał pomoc w czerpaniu korzyści z nierządu. Miał ochraniać biznes Ukraińców."Rzeczpospolita" ustaliła, że Ś., który dostał zarzuty zagrożone karą 10 lat więzienia, szybko wyszedł z aresztu. Obecnie jest prywatnym detektywem w agencji licencjonowanej przez MSWiA.Obronną ręką ze sprawy wyszli także jej główni bohaterowie, czyli bracia R. Ich wątek wyłączono ze śledztwa. Za przestępstwa, których mieli dokonać (kierowanie grupą przestępczą czerpiącą zyski z handlu ludźmi) grozi od trzech do 10 lat więzienia. Tymczasem zostali skazani odpowiednio: Aleksiej – na 1,5 roku więzienia, a jego brat Jewgienij na rok. Do tego dostali grzywny 40 tys. i 50 tys. zł.źródło: " Rzeczpospolita