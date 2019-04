Gorszące sceny na treningu Bayernu. Lewandowski miał się pobić z innym zawodnikiem

Robert Lewandowski miał się pobić na treningu z innym członkiem drużyny Bayern Monachium. • Fot. Ververidis Vasilis / Shutterstock.com

iemiecki dziennik "Bild" donosi, że Robert Lewandowski pobił się podczas treningu Bayernu Monachium z Francuzem Kingsleyem Comanem. W ruch podobno poszły pięści. Obaj sportowcy mieli zostać uspokojeni dopiero przez kilku innych kolegów.Wszystko miało zacząć się od ostrej wymiany zdaniem między Polakiem i Francuzem. Potem przerodziło się to w bójkę. "Bild" twierdzi, że doszło do wymiany ciosów, kilka z nich miało wylądować także na twarzach zawodników. Sceny te miały mieć miejsce podczas zamkniętego treningu Bayernu Monachium.Według relacji dziennika, skłóconych piłkarzy próbowali rozdzielić Niklas Suele i Jerome Boateng. Dwóch rosłych zawodników to miało być jednak zbyt mało sił na uspokojenie krewkich kolegów. Przerwanie walki wymagało podobno interwencji kilku innych graczy.Trener Bayernu Niko Kovac początkowo zamierzał wysłać Lewandowskiego i Comana do szatni, ale zmienił zdanie i nakazał im kontynuować trening. Nie wiadomo, co było powodem wybuchu konfliktu, ani czy zawodnicy będą w jakikolwiek sposób ukarani.źródło: "Bild"