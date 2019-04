Atak w warszawskim kościele. Napastnik zabił jedną osobę i ranił księdza

W ataku na kościół w Warszawie zginęła jedna osoba. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

N

apaść na kościół na warszawskim Muranowie. Mężczyzna wszedł na plebanię i napadł na przebywającą tam osobę. Ta nie przeżyła ataku. Przemoc próbował powstrzymać ksiądz, ale również został zaatakowany.Do ataku doszło w czwartek na plebanii kościoła św. Augustyna na warszawskim Muranowie. Po godz. 17:00 policja otrzymała zgłoszenie, po którym na miejsce udał się patrol mundurowych. Na miejscu policja pojawiła się po trzech minutach. Policjanci obezwładnili napastnika, jednak ten stracił przytomność i konieczne było rozpoczęcie reanimacji. Mężczyznę przewieziono do szpitala.– Z wstępnych ustaleń wynika, że na plebanię kościoła wtargnął agresor i zaatakował znajdującego się tam mężczyznę – uderzył go. Poszkodowanemu chciał pomóc ksiądz, ale również został zaatakowany. Pierwsza z zaatakowanych osób nie żyje – powiedział portalowi metrowarszawa.pl rzecznik Komendy Stołecznej Policji komisarz Sylwester Marczak.Zaatakowany mężczyzna również był reanimowany, jednak nie udało się go uratować. Ksiądz, który próbował powstrzymać napastnika nie odniósł poważnych obrażeń. Ratownicy medyczni udzielili mu pomocy na miejscu.źródło: Gazeta.pl