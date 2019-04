Wojciech Kudelski rozpoznał napastnika. Dejan Apastasi S. usłyszał zarzuty

Dejan A.S. jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. • Fot. screen z policja.pl

ejan Apastasi S. usłyszał zarzuty związane z ranieniem nożem byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego. Po przesłuchaniu poszkodowanego polityka wiadomo, że to właśnie 38-latek był napastnikiem. Dejan Apastasi S., który zranił wczoraj nożem byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego, jest przesłuchiwany. Jak przekazała Krystyna Gołąbek z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, podejrzany usłyszał już zarzuty.We wtorek poinformowano też, że sprawca ataku leczył się psychiatrycznie, więc prokuratura nie wyklucza również jego obserwacji pod tym kątem. Zakończyło się za to przesłuchanie samego Wojciecha Kudelskiego, który opuścił oddział operacyjny siedleckiego szpitala i przebywa obecnie na chirurgi ogólnej. Były prezydent rozpoznał napastnika i potwierdził, że był nim Dejan Apastasi S.Przypomnijmy, Wojciech Kudelski został zaatakowany w poniedziałek niedaleko swojego domu, gdy wracał z porannej mszy w pobliskim kościele. Napastnik podbiegł do niego i ugodził go nożem. Samorządowiec został przewieziony do szpitala i przeszedł operację. Jego stan jest stabilny i jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.