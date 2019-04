Rzecznik warszawskiej kurii ujawnił, kim była ofiara ataku na Muranowie. "Przybył do kościoła do spowiedzi"

Juz wiadomo, kto jest ofiarą napastnika z muranowskiego kościoła. • Fot. Krzysztof Hadrian/Agencja Gazeta

wyniku ataku na plebanii kościoła św. Augustyna na warszawskim Muranowie zginęła jedna osoba. Rzecznik warszawskiej kurii ks. Przemysław Śliwiński ujawnił właśnie, kim była ofiara."Polećmy Bogu zmarłego w wyniku dzisiejszej napaści w przedsionku domu parafialnego przy kościele św. Augustyna w Warszawie. To Tato jednego z księży Archidiecezji Warszawskiej. Przybył do kościoła do spowiedzi" – poinformował na Twitterze rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński.Jak donosiliśmy w naTemat.pl, w czwartek po godz. 17:00 na plebanię muranowskiego kościoła wtargnął mężczyzna , który śmiertelnie ranił znajdującą się tam osobę świecką. Napastnik zaatakował także księdza, który próbował obronić zaatakowanego mężczyznę. Duchowny nie odniósł poważnych obrażeń.Podczas zatrzymania przez policję agresor stracił przytomność i był reanimowany. Potem w asyście funkcjonariuszy został przetransportowany do szpitala.