Wiośnie rośnie. Biedroń będzie zachwycony po najnowszym sondażu

Robert Biedroń może odetchnąć – notowania jego Wiosny poszły w górę w najnowszym sondażu.

o chwilowym spadku poparcia dla Wiosny, Robert Biedroń chyba może odetchnąć z ulgą. Najnowszy sondaż przygotowany dla "Gazety Wyborczej" daje jego partii poparcie na poziomie 14 proc. Na czele stawki wciąż PiS, Koalicja Europejska goni lidera.Sztabowcy PiS mają twardy orzech do zgryzienia – w najnowszym sondażu co prawda partia Jarosława Kaczyńskiego zdobywa najwięcej głosów, ale wszystko wskazuje, że po wyborach straci władzę. Wszystko za sprawą rosnącego poparcia dla projektu Roberta Biedronia. Wiosna może liczyć na 14 proc. głosów wyborców i staje się cennym koalicjantem dla Koalicji Europejskiej.PiS według sondażu przygotowanego przez pracownię Kantar MB może liczyć na 36 proc. poparcia. Koalicja Europejska depcze liderowi po piętach i zjednuje sobie 33 proc. wyborców. Próg wyborczy przekraczają jeszcze Konfederacja (Nowa formacja Korwina, Brauna i Liroya) i Lewica Razem – obie notują 5 proc. poparcia. Kukiz'15 może liczyć na 4 proc. głosów.Wyniki sondażu z pewnością przywrócą wiarę Robertowi Biedroniowi. Lider Wiosny od pewnego czasu obserwował spadające poparcie dla swojego projektu. Pytanie, czy to tylko jednorazowy wzrost, czy stała tendencja.źródło: "Gazeta Wyborcza"