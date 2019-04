Stuhr w imieniu nauczycieli apeluje do Agaty Dudy. "Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie"

Aktor udostępnił list nauczycieli liceum, do którego uczęszczał. • Fot. Facebook.com/MaciekStuhr

S





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

tuhr postanowił skomentować strajk nauczycieli, publikując na swoim facebookowym profilu list otwarty pracowników liceum, do którego uczęszczał. Wiadomość zaadresowana jest do pierwszej damy, która uczyła niegdyś w jego szkole."Kochani, jestem absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Podobnie jak Pan Prezydent Andrzej Duda. Do czasu wyborów, nauczycielką w tej szkole była obecna Pierwsza Dama" - zaczął swój wpis Maciej Stuhr. Napisał, że o udostępnienie listu, który wysłali do pierwszej damy, poprosili go jego dawni nauczyciele, czyli byli koledzy z pracy żony prezydenta. Agata Duda przez wiele lat uczyła w krakowskim liceum języka niemieckiego ."Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Tym razem dosłownej" - skwitował ironicznie aktor, zanim opublikował list. W liście otwartym nauczyciele z krakowskiej szkoły średniej zarzucili Agacie Dudzie brak wsparcia dla nauczycielskiego protestu. "Czy naprawdę nie czujesz potrzeby zabrania głosu w naszej obronie i przeciwstawienia się medialnej fali nienawiści uderzającej w godność zawodu nauczyciela?" - zapytali."Chcemy wierzyć, że nasz list i zawarte w nim emocje skłonią Panią do przemyśleń i podjęcia stosownych działań. W obecnej sytuacji nazwa 'Szkoła Prezydencka', która wyróżniała nas spośród innych placówek, przestała już być powodem do chluby" - napisali w liście pracownicy liceum. Maciej Stuhr słynie z tego, że często zabiera głos w kwestiach politycznych i społecznych. Aktor znany jest z ostrej krytyki obecnego rządu, a jego wpisy w mediach społecznościowych wywołują niekiedy burzę wśród internautów