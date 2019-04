"Marcinkiewicz zmusił mnie do kolejnego obnażenia się". Isabel opisała swoją sytuację materialną

Była żona premiera Marcinkiewicza domaga się alimentów. • Fot. Facebook.com/izabel_olchowiczmarcinkiewicz

zabela Olchowicz-Marcinkiewicz opublikowała na Facebooku szczery wpis, w którym opisuje swoją obecną sytuację materialną oraz codzienne zmagania z chorobą. Winą za swoje nieszczęścia obarcza byłego męża Kazimierza Marcinkiewicza, który nie płaci jej alimentów.

"Niepełnosprawność boli i kosztuje. Sama stałam się dłużnikiem przez dłużnika alimentacyjnego. To co przeczytacie Państwo poniżej to moja obecna rzeczywistość. Niealimentacja w wykonaniu p. Marcinkiewicza zmusiła mnie do kolejnego obnażenia się” - rozpoczęła swój post Isabel. Była żona premiera miała w 2014 roku wypadek samochodowy, w wyniku którego cierpi na niedowład ręki oraz zmaga się z pourazową depresją.



Napisała, że z powodu niepłacenia alimentów przez jej byłego męża nie stać jej na opiekę medyczną, której potrzebuje. "Jedyne na co mogłabym liczyć, ale nie mogę sobie na to pozwolić, to pomoc odpłatna" – zaznaczyła.







