Przepraszaj jak PiS. 5 sposobów na to, by zamienić czarne z białym i osiągnąć sukces

Senator Grzegorz Bierecki i poseł Jarosław Kaczyński. • fot. grzegorzbierecki.pl

Z

achowałeś się jak świnia? Zrobiłaś coś tak niegodziwego, że znajomym opadły szczęki i do tej pory nie mogą ich pozbierać? Powiedziałeś coś tak obrzydliwie zapierającego dech w piersi, że własna mama wywaliła cię ze znajomych na Facebooku? Nic straconego, wszystko da się odkręcić, a raczej obrócić jak kota ogonem. Jak to zrobić, pokażemy na przykładzie ekspertów. Oto 5 sprawdzonych sposobów PiS na to, by czarne było białe, a białe – czarne.



Internet zawrzał z oburzenia, bo nazistowska retoryka wywołuje niezbyt przyjemne uczucia w kraju przeoranym ludobójstwem podczas drugiej wojny światowej. Sprawą szybko zainteresowały się zagraniczne media, w których sortowanie obywateli na godnych i niegodnych nie uchodzi za nieszkodliwe dziwactwo PiS, lecz raczej zapisanie się do #teamHitler.



"Washington Post", "New York Times" i nawet sprzyjający Trumpowi Fox pochyliły się nad polskim senatorem, więc sprawy nie można już było wyciszyć. Filmik poszedł w świat, a w internecie nic nie ginie. A więc co robić? Trzeba "przeprosić". Jak? Oto 5 sposobów na to, jak to zrobić, by nie użyć słowa na "p" i jednocześnie pokazać wszystkim, że i tak ma się rację. Uwaga: można mieszać i miksować.Wersja soft: nazwij wypowiedź lub zachowaniem czymś "niefortunnym", jak posłanka PiS Joanna Lichocka. Dzięki temu możesz nawet z zapowiedzi czystek w społeczeństwie zrobić coś w stylu potknięcia na wyboistej drodze lub skręcenia kostki podczas zajęć fitness. Oczywiście, może nie wygląda to za pięknie, no i lepiej by się nie wydarzyło, no ale nie przesadzajmy, nie ma się czym przejmować. Proszę się rozejść!Wersja super soft: powiedz, że to przejęzyczenie, ewentualnie gafa lub lapsus (a nawet lapsusik - zdrobnienia mile widziane). Korzystając ze zbiorowej mądrości internautów możesz zasugerować, że tak naprawdę chciałeś poprosić "kochanie, proszę podaj sól", ale niedokładnie to wypowiedziałeś. Stąd fałszywe wrażenie, że mówiłeś np. o oczyszczaniu społeczeństwa z elementów niegodnych przynależności do wspólnoty. Opcja z wisienką na torcie: przekonuj tych, którzy cię słyszeli, że to oni mają problemy ze słuchem.Ogłoś, że twoje słowa lub czyny zostały wyrwane z kontekstu. Jeszcze lepiej: niech zrobi to za ciebie jakiś uczynny kolega lub koleżanka, tak jak europoseł Ryszard Czarnecki lub rzecznika PiS Beata Mazurek. Wtedy dostajesz plus 100 punktów do wiarygodności, bo masz sojuszników.Nie jesteś do końca pewien, jak stosować metodę na wyrywanie z kontekstu? Zapoznaj się z życiem i twórczością Janusza Korwina Mikke.Masz stronnika? Świetnie! Najlepiej, jeśli bez zmrużenia okiem będzie gotowy twierdzić, że tak naprawdę chodziło ci o coś zupełnie innego niż to, o co powiedziałeś. Innego o 180 stopni - dzień i noc, czarne i białe, yin i yang. Łapiesz - zupełne przeciwieństwo. Tak jak to robi marszałek Senatu Stanisław Karczewski.Zapowiadasz oczyszczenie społeczeństwa z ludzi, którzy są niegodni? W rzeczywistości chodziło ci o to, by wszystkich przytulić do serca i budować wspólnotę. Oczywista oczywistość! Kolega marszałka, Aleksander "ciepły człowiek" Łukaszenka lubi to.Poczujesz się, jakbyś wracał do szkolnych lat, gdy będziesz wyjaśniać co autor miał na myśli, zwłaszcza jeśli to ty jesteś tym autorem. A więc, tak jak senator Grzegorz Bierecki, wyjaśniaj, że mówiąc o oczyszczaniu wspólnoty narodowej z ludzi, miałeś na myśli nie jakieś ostateczne rozwiązanie, lecz po prostu brak akceptacji dla postawy "niszczenia godnościowych podstaw prezydentury Lecha Kaczyńskiego". Dogmat, że wielkim prezydentem był, pozostaw w domyśle.A więc podmieniasz "ludzi" na "postawy" i jest dobrze. Inne słowa też możesz podmienić, potem to wszystko połączyć i tak zmieniony tekst zinterpretować tak brawurowo, na ile fantazja pozwoli. Właśnie o to ci chodziło i tego się trzymaj.Nie, nazwa tej metody nie nawiązuje do kryminalnej przeszłości kilku czołowych polityków PiS. Chodzi o to, byś wtedy, gdy zostaniesz złapany na wyjmowaniu fantów z cudzej kieszeni, krzyknął na cały głos "łapaj złodzieja!". Mówiąc wprost: skieruj uwagę na kogoś innego - jak Czarnecki na Tuska, za to, że powiedział, iż trudno mu żyć z Kaczyńskim w jednym państwie - by sprawa czyścicielskich zapędów Biereckiego przyschła.Podsumowanie: nigdy, przenigdy, nie przepraszaj używając słowa "przepraszam". Co najwyżej możesz powiedzieć, że jest ci przykro, że inni cię nie zrozumieli. Pamiętaj o zebraniu sojuszników - oczywiście jest to łatwiejsze, gdy są zależni od twoich pieniędzy, więc przydałoby się, żebyś miał coś w stylu SKOK i mógł sypać kasą na partyjne cele. Protip: będziesz miał wtedy dużo oddanych przyjaciół.Ostatnia wskazówka: następnym razem bądź bardziej dyplomatyczny, bo jednak przekonywanie ludzi, że czarne jest białe, a białe jest czarne, jest trochę męczące. W tej konkretnej sytuacji użyj pluszowych synonimów: zamiast o oczyszczaniu społeczeństwa z niegodnych ludzi, mów na przykład o zrobieniu z Polski strefy wolnej od LGBT, albo ociepl swój wizerunek wspominając tylko o deportacji ateistów, jak posłanka i kandydatka PiS do europarlamentu Beata Mateusiak-Pielucha. Wtedy wyjdziesz na rozważnego człowieka kompromisu i w ogóle nie trzeba będzie przepraszać.Powodzenia!