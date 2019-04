Klasyki w remizie. Prokop wraz z Goodyearem w "odjechanym Berlinie" trafił do mekki fanów motoryzacji

Marcin Prokop trzeciego dnia swojej podróży w Goodyearem po Berlinie trafił do Classic Remise – miejsca, którego żaden fan motoryzacji nie może ominąć. • Fot. Screen z filmu

Materiał powstał we współpracy z Goodyear

rzy dni w Berlinie okazały się pełne wrażeń i odkrywania ciekawych miejsc. Marcin Prokop wraz z Goodyearem zaprasza na kolejny, niestety już ostatni odcinek filmu, prezentujący jego wędrówkę po stolicy Niemiec. Tym razem dziennikarz pokazuje prawdziwą gratkę dla fanów motoryzacji i nie tylko.– Stare Volvo wie, co dobre – stwierdził Prokop, stojąc przy oldtimerze, na którego felgi ktoś założył opony Goodyear . Trzeciego dnia swojej podróży po Berlinie dziennikarz trafił do Classic Remise, prawdziwej mekki miłośników motoryzacji.Tu można zobaczyć zarówno najnowsze samochody Porsche, jak i zabytkowego Aston Martina. I wcale nie są to najcenniejsze i najpiękniejsze samochody w kolekcji.To ostatni odcinek mini-serialu, w którym znany dziennikarz przedstawia swoje ulubione miejsca w stolicy Niemiec. Pierwszego dnia Prokop pokazał takie ciekawostki, jak sklep, w którym sprzedaje się poduszki w kształcie... kiełbasy . W drugim odcinku był Grunwald , ale bynajmniej nie ten znany z książek do historii.Nie obyło się bez drobnego wypadku, gdy podczas kręcenia zdjęć dziennikarz spadł z... deskorolki. Na szczęście nic mu się nie stało i mógł kontynuować wyprawę. Dzięki temu mamy okazję zobaczyć, co się dzieje na lotnisku Tempelhof, odkąd przestały tam lądować samoloty. Gdzie jeszcze dotarł Marcin Prokop? Najlepiej obejrzyjcie sami!