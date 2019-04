To koniec sagi o Skywalkerach. Wyciekł tytuł kolejnej części "Gwiezdnych wojen"

Dziewiąta część "Gwiezdnych wojen" ma być ostatnim filmem o Skywalkerach. • Fot. Instagram/jjabramsofficial

nieoficjalnych doniesień wynika, że dziewiąta część "Star Warsów" będzie nosiła tytuł "Will of the force", czyli "wola mocy". W Chicago rozpoczął się właśnie konwent poświęcony celebracji starwarsowego uniwersum, podczas którego zostaną zdradzone szczegóły dotyczące nowej odsłony gwiezdnej sagi. Zapowiedziano m.in. pierwszy zwiastun.Fani mają przy tym inną teorię dotyczącą możliwego tytułu filmu. Ich zdaniem dziewiąty epizod "Star Wars" może zawierać w nazwie wyraz "hope", który oddawałby hołd oryginalnej trylogii o jedi. Czwarty epizod nosił bowiem tytuł "Nowa nadzieja".Oficjalny tytuł najnowszej i ponoć ostatniej już części sequeli "Gwiezdnych wojen" ma zostać przedstawiony w piątek 12 kwietnia, czyli drugiego dnia Star Wars Celebration. Ponadto fani mogą spodziewać się premiery zwiastuna.Na chwilę obecną niewiele wiadomo o fabule najnowszej części sagi. Reżyserią nowego epizodu ponownie zajął się J.J.Abrams, odpowiedzialny za nakręcenie "Przebudzenia mocy". Do obecnej obsady dołączyły za to nowe twarze, wśród których znaleźli się m.in. odtwórca roli Doktora Who Matt Smith oraz nominowany do tegorocznego Oscara aktor Richard E. Grant. Ostatnia część sequeli , kończąca tym samym sagę o rodzie Skywalkerów, będzie najprawdopodobniej kontynuowała historię młodej Rey, nowej użytkowniczki mocy, którą trenował Luke Skywalker.źródło: Express