Nie będzie kary dla Lewandowskiego i Comana. Już wiadomo, co było powodem bójki

Jednak kary za bójkę nie będzie. • Fot. Instagram.com / Robert Lewandowski

T

o decyzja trenera Bayernu Monachium Niko Kovaca – ani Robert Lewandowski, ani Kingsley Coman nie zostanie ukarany. Obaj zawodnicy pobili się podczas czwartkowego treningu.Do bójki doszło w przerwie treningu. Wszystko miało zacząć się od ostrej wymiany zdaniem między Polakiem i Francuzem . Potem przerodziło się to w bójkę. "Bild" twierdzi, że doszło do wymiany ciosów, kilka z nich miało wylądować także na twarzach zawodników. Powodem starcia miały być kpiny "Lewego" z dośrodkowań Francuza. Zawodników próbowali rozdzielić Jerome Boateng i Niklas Suele, ale interweniować musiało kilku piłkarzy z drużyny.Kovac rozważał przerwanie treningu i wysłanie obu zawodników do szatni, jednak brak nadzoru nad tym, co mogło się w niej wydarzyć, spowodował kontynuowanie gry.Po treningu trener zaprosił obydwu zawodników na rozmowę, podczas której przeprosili się. Kary więc nie będzie, jednak stosunki między oboma piłkarzami pozostaną napięte.źródło: rp.pl