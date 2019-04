Dziennikarka Polskiego Radia publicznie poparła kandydata PiS? Niewygodne zdjęcie zniknęło z sieci

Czy to Zbigniew Gryglas naraził dziennikarkę PR, czy też ona sama wystawiła swoją reputację na szwank? • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

Redakcja naTemat

Poseł Gryglas pochwalił sie poparciem dziennikarki Polskiego Radia. • Zrzut ekranu z Twitter.com / naTemat.pl





o nic nadzwyczajnego, że dziennikarze mają swoje sympatie polityczne – jak każdy obywatel. Ale jawne wspieranie polityków w ich kampanii wyborczej to już gruba przesada. Szczególnie, gdy chodzi o dziennikarzy mediów publicznych. Poseł Zbigniew Gryglas pochwalił się zdjęciem z dziennikarką Polskiego Radia o ewidentnie kampanijnym wydźwięku. Redaktorce pomysł polityka się chyba nie spodobał, bo promocyjne zdjęcie szybko zniknęło z profilu posła Gryglasa."Z Pauliną Olak z Polskiego Radia 24 i 'Gryglasem 126p'" – napisał na swoim Twitterze Zbigniew Gryglas, polityk Porozumienia Jarosława Gowina. Poseł dodatkowo opatrzył post wyborczymi hasztagami, bowiem startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego z warszawskiej listy Zjednoczonej Prawicy. Co ciekawe politykowi na załączonych do wpisu zdjęciach towarzyszy dziennikarka mediów publicznych.Poseł zapomniał chyba, że dziennikarze - szczególnie mediów publicznych - powinni wystrzegać się oficjalnego popierania jakiegokolwiek polityka. Chyba Paulina Olak zdała sobie z tego sprawę, bo po jakimś czasie wspólne zdjęcia z posłem Gryglasem zniknęły z jego profilu.A może to sama dziennikarka wystawiła swoją reputację na szwank? Tego się chyba nie dowiemy, bo na Twitterze Gryglasa zostały jedynie fotografie wspomnianego wcześniej Fiata 126p. Zbigniew Gryglas jeszcze do 2017 roku był posłem Nowoczesnej. Wkrótce po wystąpieniu w Sejmie w opasce Narodowych Sił Zbrojnych trafił pod skrzydła Jarosława Gowina