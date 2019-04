Zenon Martyniuk zaangażował się w kampanię. Wystąpił w spocie polityka i zaapelował do wyborców

Zenon Martyniuk apeluje do Polaków, by 26 maja wybrali się na wybory. Występuje w spocie wraz z Tomaszem Frankowskim, kandydatem Koalicji Obywatelskiej do PE. • Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta

enon Martyniuk wystąpił w spocie Tomasza Frankowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego. Piosenkarz disco polo zachęca Polaków do wzięcia udziału w wyborach 26 maja.– Cześć, witam, kłania się Zenek Martyniuk – zaczyna muzyk disco polo. Towarzyszy mu Tomasz Frankowski, były piłkarz Jagiellonii Białystok, obecnie kandydat Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego.– Moi kochani, 26 maja będą odbywać się wybory do europarlamentu. Zapraszamy kochani wszystkich bardzo serdeczni do głosowania! – apeluje Martyniuk. I wymownie podaje dłoń Frankowskiemu. Takie wideo na Twitterze w piątek zamieścił były piłkarz Jagiellonii Białystok.W marcu Tomasz Frankowski , były napastnik reprezentacji Polski, ogłosił, że zamierza "walczyć o dobre imię naszego kraju na arenie wyborczej". Dostał pierwsze miejsce na liście Koalicji Europejskiej z okręgu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.Konkuruje m.in. z europosłem PiS Karolem Karskim i byłym ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem