Raczek chodził do tego samego liceum, co bracia Kaczyńscy. "Kłopot w tym, że go nie ukończyli"

Tomasz Raczek odpowiedział na list Maciej Stuhra. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

T

omasz Raczek wziął przykład z Macieja Stuhra i wyjawił, że do jego liceum uczęszczali Jarosław i Lech Kaczyński. Lider PiS jednak warszawskiej szkoły nie ukończył, gdyż... nie dopuszczono do go matury.

"Kochani, jestem absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Podobnie jak Pan Prezydent Andrzej Duda. Do czasu wyborów nauczycielką w tej szkole była obecna Pierwsza Dama" – napisał w poście na Facebooku Maciej Stuhr, który udostępnił list otwarty nauczycieli krakowskiej placówki do Agaty Kornhauser-Dudy



Na słowa Stuhra zareagował Tomasz Raczek, który podobnie jak aktor popiera strajk nauczycieli. – Rozumiem Macieja Stuhra, że staje po stronie swoich nauczycieli ze szkoły, którą skończył on i pan prezydent, a pani prezydentowa w nim uczyła. Sam chciałbym zrobić to samo – napisał.



Krytyk filmowy wyjawił, że uczęszczał do tej samej szkoły – XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Warszawie – co Jarosław i Lech Kaczyńscy. "Kłopot w tym, że go nie ukończyli, bo jeden z nich nie otrzymał promocji do klasy maturalnej z języka polskiego. Domyślam się, że pozostał mu uraz" – dodał Raczek.Jak przypomina Onet, rzeczywiście Jarosławowi Kaczyńskiego groziło niedopuszczenie do matury. Lider PiS, któremu w końcu udało się przejść do następnej klasy, w 1967 roku zdawał więc egzamin dojrzałości w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika. Polityk PiS tego faktu ze swojego życia nie ukrywa i opowiedział o nim w jednym z wywiadów."Niewiele brakowało, a nie zdałbym z dziesiątej do jedenastej klasy. Postawiono mi dwóje z polskiego, angielskiego i to by jeszcze nie było nieszczęście, bo mogłem mieć dwie poprawki. Ale dostawiono mi dwóję z przysposobienia wojskowego. Do dziś nie wiem dlaczego, bo ten nauczyciel mówił, że może mnie jeszcze zapytać. Wyraźnie chciano, żebym nie zdał. Rodzice się odwołali do kuratora, był nim późniejszy minister Jerzy Kuberski" – mówił Jarosław Kaczyński.Liceum im. Joachima Lelewela w Warszawie bierze udział w trwającym strajku nauczycieli , liceum im. Mikołaja Kopernika w nim jednak nie uczestniczy.źródło: Onet