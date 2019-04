Uczniowie pokazali nam, jakie listy napisali do strajkujących nauczycieli. Wzruszające słowa

Olga, uczennica II LO w Śremie

Jestem z nauczycielami, bo są ludźmi. Czują, cierpią, cieszą się i smucą, zupełnie tak jak ja, z pewnym, ważnym wyjątkiem. Na moich barkach nie spoczywa odpowiedzialność za setki młodych osób. Nie ja dbam o ich wykształcenie, nie ja codziennie się o nich martwię i nie ja poświęcam dla nich swój prywatny czas. Na koniec - nie ja poświęcam siebie, by zostać niedocenioną. To oni codziennie dbają o mnie, przejmują się moim wykształceniem, wychowują mnie i starają się, najlepiej, jak tylko umieją mnie wspierać. Dają mi to, co najcenniejsze - wiedzę i swój czas. Wspieram nauczycieli bo chcę, by przyszłe pokolenia były uczone przez pedagogów światłych, wykształconych, pełnych pasji i zadowolonych z pensji. Ta praca wymaga wiele, wysysa ogrom sił fizycznych, jak i psychicznych, potrafi niesamowicie zmęczyć.



Muszę być z nimi jako uczennica, której poświęcili siebie, której oddali kawał serca i swojego prywatnego czasu, którą szczerze wspierali i wychowywali. Dziękuję za każdą lekcję, za dobre i złe oceny, za każdy uśmiech i grymas, za zmęczenie i ogrom sił do pracy, za każdy najmniejszy gest, który mnie kreuje. Trafiłam na nauczycieli wspaniałych, oddanych, pełnych poświęcenia i pasji, którym nie brak empatii. Moja wdzięczność jest nie do opisania. „Dziękuję” to za mało, a wszystkie te słowa są kroplą w oceanie mojej radości z posiadania tak wspaniałych pedagogów.



Nie zgadzam się na to, by byli tłamszeni i deptani. By ktokolwiek ich poniżał i pozwalał na to, by byli niedocenieni. Wiem, że walczą też o mnie i za to dziękuję, choć to wciąż za mało.



Dumna i wdzięczna uczennica.