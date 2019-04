Kaczyński podczas konwencji PiS: Mówimy "nie" euro, mówimy "nie" europejskim cenom

Jarosław Kaczyński jako pierwszy przemówił podczas regionalnej konwencji PiS w Lublinie, która rozpoczęła się po 11:00 w sobotę. • Fot. Michał Ryniak / Agencja Gazeta

J





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

arosław Kaczyński słowem nie zająknął się o strajku nauczycieli, swoje przemówienie podczas sobotniej konwencji PiS w Lublinie w dużej mierze poświęcił za to Platformie Obywatelskiej. Mówił też o euro i chwalił "jedynkę" na lubelskiej liście PiS do PE – Elżbietę Kruk.W sobotę, chwilę po 11:00 odbyła się regionalna konwencja PiS w Lublinie. Jako pierwszy przemówił prezes Jarosław Kaczyński. Przywitano go gromkimi brawami i okrzykami "Jarosław, Jarosław, Jarosław".Kaczyński swoje przemówienie rozpoczął od porównania PiS do PO. – Warto zadawać pytania, na które odpowiedź wydaje się oczywista. Np. takie, czym różni się PiS od PO – mówił prezes PiS.I szybko sam sobie odpowiedział, że wspomniane partie różnią się od siebie "stosunkiem do narodu i społeczeństwa". – My uważamy, że naród to generalna wspólnota, że musimy mu służyć i dbać o jego spójność, interesy wszystkich grup i nie możemy ich dzielić – zaznaczył.I zaraz przeszedł do PO. – Oni słowa naród nie lubią. Różnie to bywa w różnych przebraniach, w jakich występuje PO (...). Oni tej integracji najwyraźniej nie chcą. Dla nich najważniejsza jest pewna socjotechnika utrzymania władzy. A ta nie jest skuteczna wtedy, kiedy społeczeństwo jest zintegrowane, kiedy istnieje wspólnota – mówił dalej prezes PiS. Dodał, że PO "traktuje władzę jako mechanizm manipulacji społeczeństwa". – Muszą mieć niechętny stosunek do dwóch wartości: prawdy i do wspólnoty – wyjaśnił.Prezes Kaczyński odniósł się także do głównego tematu konwencji, czyli do ewentualnych skutków przyjęcia przez Polskę euro. Jarosław Kaczyński stwierdził, że wiele krajów straciło na wprowadzeniu euro i należy zastanowić się nad tym, czy Polsce jest ono potrzebne. – W ten czy inny sposób na tym stracimy. Będzie kolejny wstrząs – zapowiedział.– Mówimy: europejskie płace, nie europejskie ceny – dodał. Jednocześnie podkreślił, że Polska "euro kiedyś przyjmie". – (...) Ale wtedy, jeżeli będzie to w naszym interesie. A w naszym interesie będzie to wtedy, kiedy osiągniemy poziom stopy życiowej zbliżony do Niemiec. To jest obrona naszych interesów i nasz święty obowiązek wobec społeczeństwa i narodu – mówił Kaczyński. Podkreślał też, że Polska jest i będzie częścią Unii.Prezes Kaczyński wspomniał również o "jedynce" na lubelskiej liście PiS do PE – Elżbiecie Kruk. – Jesteśmy w Lublinie, tu nie mamy szczęścia. Dziś na czele listy stoi Elżbieta Kruk, doświadczona działaczka, parlamentarzystka, absolwentka studiów amerykańskich – mówił prezes PiS.I dalej chwalił Elżbietę Kruk : – Potrafi walczyć, jest twarda, uparta aż do przesady. I takich ludzi potrzeba nam w UE. Bo pamiętajcie, że tam trwa rozgrywka interesów. Ale jednocześnie mamy tam ofensywę ideologiczną, której trzeba się przeciwstawiać. A Elżbieta Kruk będzie potrafiła się jej przeciwstawić – wspomniał Kaczyński. I oddał głos premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.