Elżbieta Kruk chce walczyć z laicką UE. "Europa musi wrócić do klasycznych, chrześcijańskich wartości"

– My odwołujemy się do takich wartości, które polską wspólnotę tworzą. To rodzina i Kościół – mówiła Elżbieta Kruk w swoim przemówieniu podczas konwencji PiS w Lublinie. Kandydatka PiS do Parlamentu Europejskiego dała do zrozumienia, że będzie broniła Polski przed "szkodliwymi" ideologiami. Wcześniej życzyła sobie Polski "wolnej od ideologii LBGT".W sobotę odbyła się regionalna konwencja PiS w Lublinie. Nie zabrakło na niej oczywiście Jarosława Kaczyńskiego, który w swoim przemówieniu mówił m.in., że wiele krajów straciło na wprowadzeniu euro i należy zastanowić się nad tym, czy Polsce jest ono potrzebne. Kaczyński chwalił również "jedynkę" na lubelskiej liście PiS do Parlamentu Europejskiego, Elżbietę Kruk.– Potrafi walczyć, jest twarda, uparta aż do przesady. I takich ludzi potrzeba nam w UE. Bo pamiętajcie, że tam trwa rozgrywka interesów. Ale jednocześnie mamy tam ofensywę ideologiczną, której trzeba się przeciwstawiać. A Elżbieta Kruk będzie potrafiła się jej przeciwstawić – mówił o Kruk lider PiS.I rzeczywiście. W swoim przemówieniu w Lublinie Kruk – która niedawno stwierdziła, że "Polska będzie regionem wolnym od LGBT" – pokazała, że ostro będzie broniła w Brukseli tradycyjnych poglądów.– Wielu przedstawicieli UE chce kształtować rzeczywistość społeczną, ziemską, jakby Boga nie było – mówiła, stwierdzając przy tym, że likwidacja świąt to "nowy totalitaryzm". – My odwołujemy się do takich wartości, które polską wspólnotę tworzą. To rodzina i Kościół – podkreśliła kandydatka PiS do Parlamentu Europejskiego.Kruk, która podczas przemówienia nieoczekiwanie zacytowała również fragment Apokalipsy św. Jana, stwierdziła również, że "Europa musi wrócić do swoich klasycznych wartości: greckich, rzymskich i chrześcijańskich". – Wiemy, po co idziemy do PE. Wiemy, o co walczyć i zabiegać. Chcemy silnej Polski w zjednoczonej Europie – dodała.