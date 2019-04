Rosati chce od Śmigielskiego 22 tysięcy złotych alimentów? Aktorka odpowiada: "Jestem matką proszącą"

Weronika Rosati twierdzi, że jej były partner nie płaci alimentów • Fot. Instagram / Weronika Rosati





"Dość milczenia, to też jest przemoc! Lekarz nie jest Bogiem!" – napisała Weronika Rosati o byłym partnerze Robercie Śmigielskim. Znany lekarz, którego oskarża o znęcanie się nad nią, ma nie płacić alimentów na ich córkę. Ale czy Rosati rzeczywiście domaga się aż tak kosmicznej kwoty, jak piszą media?Weronika Rosati wyznała niedawno w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów", że była ofiarą przemocy w związku . Były partner aktorki i ojciec jej córki, lekarz Robert Śmigielski, miał dopuszczać się wobec niej przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i werbalnej. Śmigielski wszystkiemu zaprzecza Nie wszyscy wierzą jednak samej Rosati , a wiele firm... zrywa z nią współpracę Sprawa trafiła już do sądu, a magazyn "Party" podał nawet, że aktorka chce pozbawić Śmigielskiego praw rodzicielskich . Para ma bowiem ponad roczną córkę Elizabeth. Tego jednak nie skomentowała sama aktorka.To nie jedyne plotki o Rosati. Ostatnio w prasie pojawiły się spekulacje, że Rosati żąda od byłego partnera limentów w wysokości aż 22 tysięcy złotych miesięcznie. Aktorka jednak nie wytrzymała i odniosła się do tego na swoim Instagramie."Oczywiście nie ma żadnego żądania z mojej strony alimentów w kosmicznej kwocie 22 tysięcy! Na razie zostałam zepchnięta do roli matki proszącej, której ojciec dziecka narzucił kwotę alimentów, których... tak, zgadliście, nie płaci! Co miesiąc muszę błagać o pieniądze na podstawowe potrzeby Eli" – napisała aktorka.Rosati wyjawiła również, że to ona na razie utrzymuje córkę. "Czy kolejnym etapem będzie »zapomnienie« o Eli, tak jak w tym wywiadzie »zapomniał« o trójce swoich dzieci (w momencie, gdy go udzielał miał ich siedmioro, w wywiadzie jest ich tylko czworo)? Na razie zapomniał o tym, że od pół roku staram się o porozumienie wychowawcze, podczas gdy on... udając dobre chęci wobec wszystkich zakłada sprawę w sądzie" – pisała dalej Rosati."Dość milczenia, to też jest przemoc! Lekarz nie jest Bogiem! #metoo" – zakończyła post.