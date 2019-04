Franciszkanin zaatakował nauczycieli podczas mszy z ich udziałem. Zwyzywał strajkujących od "swołoczy"

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

Oświadczenie przedstawicieli parafii św. Jadwigi w Złotoryi W związku z kazaniem, które w dniu 12 kwietnia wygłosił w naszym kościele o. Kryspin, jako parafia św. Jadwigi i wspólnota franciszkanów chcemy zdecydowanie odciąć się od wypowiedzianych przez niego słów. W żaden sposób nie odzwierciedlają one naszych opinii ani przekonań.



Jest nam niezmiernie przykro, że takie słowa padły z ust franciszkanina. Tym bardziej, że były one skierowane do nauczycieli, którzy przyszli na Mszę Świętą razem ze swoimi uczniami. Jeszcze raz wyrażamy ubolewanie i serdecznie przepraszamy wszystkich, których te słowa dotknęły, dotykają lub dotykać będą duszpasterze.



o. Bogdan Koczor OFM



o. Roch Dudek OFM

olejny gwóźdź do trumny polskiego Kościoła wbity... Jak donoszą dolnośląskie media, w kościele św. Jadwigi w Złotoryi doszło do skandalicznych wydarzeń podczas mszy świętej w intencji pracowników i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Celebrujący nabożeństwo zakonnik bezpardonowo z ambony zaatakował nauczycieli.O tych wydarzeniach pierwszy doniósł portal 24legnica.pl . "O. Kryspin Zenon Bernat nie omieszkał w kazaniu dać przegląd swoich politycznych poglądów. Zrugał nauczycieli za strajk . Nazwał ich swołoczą, którą trzeba wypędzić" – relacjonował dziennikarz tej lokalnej redakcji Piotr Kanikowski. Franciszkanin miał też stwierdzić, że strajkującym "poprzewracało się w głowach od dostatku".Ojciec Bernat pokusił się też o pewną "przypowieść". – Jedną nauczycielkę zapytałem, dlaczego nie była na mszy. Odpowiedziała, że nie ma się w co ubrać do kościoła. Pytam ją, ile ma par butów. Ona: pięćdziesiąt. A sukienek? Ona: Po 15 w każdym kolorze. To co mają powiedzieć matki, które mają troje, czworo, pięcioro dzieci? – miał mówić podczas kazania.Jak relacjonuje 24legnica.pl, oburzeni takimi atakami nauczyciele wyszli ze świątyni. Nagłośnienie zachowania franciszkanina było już tylko kwestią czasu. Co jednak ważne, przedstawiciele parafii św. Jadwigi ani nie zaprzeczają, że taka sytuacja miała miejsce, ani nie próbują swego kolegi bronić.Pierwszy krytycznie do ataku na nauczycieli odniósł się popularny złotoryjski duchowny, wikariusz tej samej parafii o. Roch Dudek. "Chciałbym po prostu dzisiaj ucałować stopy wszystkich tych, którzy poczuli się dotknięci słowami, które padły dziś w naszym kościele..." – stwierdził wymownie w poście opublikowanym na Facebooku.Zatrwożony zachowaniem o. Kryspina Z. Bernata okazał się także proboszcz parafii św. Jadwigi o. Bogdan Koczor. Wraz ze wspomnianym wikariuszem opublikowali oni oświadczenie , w którym czytamy:źródło: 24legnica.pl