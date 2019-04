Lewandowska szczerze o tęsknocie za mężem. "Życie na walizkach nie należy do łatwych"

Anna Lewandowska zdradziła, jak radzi sobie z tęsknotą • Fot. Instagram.com / annalewandowskahpba

nna i Robert Lewandowscy to jedna z najbardziej popularnych polskich par. A także najbardziej rozchwytywanych – projektów i reklam z ich udziałem trudno zliczyć, nie mówiąc już oczywiście o karierach sportowych. Wiąże się to oczywiście z rozstaniami, o czym Lewandowska napisała w szczerym poście na Facebooku."To nie tajemnica, że nasze życie kręci się wokół sportu. Wiążą się z tym częste wyjazdy służbowe, rozstania, tęsknota. Życie na walizkach - nie należy do łatwych. Ale to nasz wybór i lubimy to. Mam wrażenie, że to jeszcze bardziej do siebie zbliża" – napisała Lewandowska , która ma z piłkarzem córeczkę Klarę.Sportsmenka dodała, że "podczas nieobecności drugiej połówki odczuwa nieco większą potrzebę wygadania się, przytulasów". "Znacie to? Pewnie wyda to się śmieszne, ale marzy mi się wspólne oglądanie filmów na wygodnej kanapie – uwierzcie, dla mnie to istny challenge, bo zasypiam po niespełna 3 minutach" – wyjawiła Anna Lewandowska.Trenerka stwierdziła jednak, że z powodu częstych rozstań bardziej docenia chwile z mężem i córką. "Dlatego właśnie cieszę się jak dzieciak takimi wspólnymi chwilami z moja rodzinką" – stwierdziła.