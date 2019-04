Policjant oskarżony o zgwałcenie 6-latki. Miał jej grozić śmiercią za ujawnienie prawdy

Były policjant z Jaworzna jest oskarżony o zgwałcenie 6-letniej dziewczynki. • Fot. Anna Krasko / Agencja Gazeta

rokuratura Rejonowa w Tychach wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu policjantowi z Jaworzna . Mężczyzna jest oskarżony między innymi o to, że zgwałcił koleżankę swojej córki. Ofiara funkcjonariusza w chwili gwałtu miała 6 lat.Mężczyzna pracował jako policjant drogówki w Jaworznie. Obecnie przebywa w areszcie. Prokuratura zebrała dowody mające wskazywać na to, że dopuścił się przestępstwa na nieletniej dziewczynce. Gdy sprawa wyszła na jaw, funkcjonariusz został wydalony ze służby.Były policjant miał wykorzystywać seksualnie koleżankę swojej córki, gdy ta przychodziła nocować do ich domu. Dziewczynka miała wówczas zaledwie 6 lat. Funkcjonariusz miał jej grozić śmiercią, gdyby komukolwiek powiedziała, co ją spotkało. Prokuratura twierdzi też, że o wszystkim wiedziała żona byłego policjanta , ale z obawy przed mężem bała się o tym komukolwiek powiedzieć.Dziewczynka była przesłuchiwana przez prokuratora w obecności biegłego psychologa. Uznano, że jej zeznania brzmią wiarygodnie. Jak informuje prokuratura , do gwałtu miało dojść w 2016 roku. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutów.źródło: RMF FM