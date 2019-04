Skandaliczna prowokacja TVP. Dziennikarze umówili się na... korepetycje ze strajkującymi nauczycielami

Fot. Nauczyciele nie poddają się i nie przerywają strajku • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

T





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

VP znowu to zrobiło – przekroczyło granice przyzwoitości. Tym razem dostało się strajkującym nauczycielom. Dziennikarze programu "Alarm" postanowili zrobić prowokację, która miała na celu wykazanie nieprawidłowości w udzielanych przez pedagogów korepetycjach. Dostało się również...celebrytom.Strajk nauczycieli wzbudza wiele emocji. Pod adresem strajkujących pracowników szkół i przedszkoli nie brakuje słów i gestów wsparcia , jednak coraz częściej spotykają się oni z olbrzymią krytyką Nauczycieli na celownik wziął również dziennikarz TVP Przemysław Wenerski w programie "Alarm" w telewizyjnej Jedynce. Okazało się, że stacja zorganizowała dziennikarską prowokację. "A może by tak umówić się na prywatne korepetycje ze strajkującymi nauczycielami? W godzinach, gdy trwa protest? Zrobiliśmy to w Alarm TVP 1. Próby były owocne, kosztowne, ale bez faktur..." – napisał na Twitterze Wenerski.Jego zapowiedź wywołała falę krytycznych komentarzy. "Rozumiem, że pan dobrze sprawdził, że korepetytor ma obowiązek wystawić fakturę? Bo jak nie to się chyba cały materiał sypnie" – napisał na Twitterze prawnik Krzysztof Izdebski, dyrektor programowy Fundacji ePaństwo."Żeby robić taką prowokację, trzeba naprawdę albo nie myśleć, albo myśleć tylko o podlizaniu się władzy" – stwierdził z kolei dziennikarz Patryk Słowik z "Dziennika Gazety Prawnej".Zaś Janusz Schwertner z portalu Onet skrytykował Wenerskiego znacznie ostrzej. "Stacja telewizyjna, której prezenterzy zarabiają po 50 tys. zł, robi materiał o tym, że nauczyciele są oszustami, bo nie wystawiają faktur za korepetycje (np. tacy, którzy w szkole dostają 1 900 zł/miesięcznie). To się później nie dziwmy, że zwykli ludzie naszym zawodem gardzą" – napisał.W wyemitowanym w sobotę programie nie zabrakło krytycznych pod adresem nauczycieli telefonów od widzów. Padały tam m.in. negatywne słowa pod adresem szefa ZNP Sławomira Broniarza , "który chce się dostać do władzy" i "powinien zostać pozwany za organizację strajku".Oberwało się również artystom, którzy popierają strajk, m.in. Mai Ostaszewskiej , Michałowi Żebrowskiemu czy Anji Rubik . Ich wsparcie dla nauczycieli nazwano "celebrycką modą"."O tym, że nauczyciele zarabiają za mało, celebryci na pewno wiedzieli od dawna. Skąd teraz nagła aktywność niektórych z nich?" – pytano w zapowiedzi, a w programie stwierdzono, że "kiedy jest trochę wolnego, realizują pasje". Jedna z pracownic TVP zadzwoniła nawet do Żebrowskiego. Ten wyraźnie zaskoczony pożegnał się i zakończył połączenie.źródło: Wprost