"Kaczyński otwiera dziś szampana". PiS ma szansę na samodzielne rządy, opozycja daleko w tyle

o wyborów parlamentarnych zostało jeszcze sporo czasu, ale nieoficjalne kampanie wyborcze już trwają. PiS ma powody do radości – według sondażu Estymatora dla Dorzeczy.pl – ma aż 48,8 proc. poparcia. Daleko w tyle jest Platforma Obywatelska z wynikiem 25,7 proc.Według Estymatora dla prawicowego Dorzeczy.pl pozycję lidera wciąż utrzymuje Prawo i Sprawiedliwość . Partia Jarosława Kaczyńskiego otrzymała 43,8 procent poparcia, o 1,2 pkt. procentowe więcej niż w poprzednim badaniu z marca.Drugie miejsce zajęła Platforma Obywatelska z wynikiem 25,7 proc. (spadek o 1 pkt. proc.), a trzecie Wiosna Roberta Biedronia, na którą głos oddałoby 8,2 proc. ankietowanych (więcej o 1,8 pkt. proc.).Kto jeszcze wszedłby do polskiego Parlamentu? Byłby to ruch Kukiz'15 z 6,4 proc. poparcia i PSL, który otrzymał w sondażu 5 procent. Gorsze wyniki odnotowały: SLD (4,2 proc.), Partia Korwin (2,9 proc.), Nowoczesna (1,4 proc.), Razem (1,1 proc.), Ruch Narodowy (0,5 proc.) oraz Teraz (0,2 proc.) – te ugrupowania uplasowały się poniżej progu wyborczego.Badanie przeprowadzono w dniach 10-11 kwietnia 2019 r., czyli już podczas trwającego strajku nauczycieli . Ten wydaje się więc nie wpływać na poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego.źródło: DoRzeczy.pl