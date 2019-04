Broniarz mobilizuje PiS do zwołania okrągłego stołu. Dlatego przypomniał Lecha Kaczyńskiego

Sławomir Broniarz, szef ZNP, chce jak najszybszego zwołania okrągłego stołu. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

o z okrągłym stołem? ZNP coraz bardziej się niecierpliwi i pospiesza rząd. Prezes związku Sławomir Broniarz sięgnął więc kilkanaście lat wstecz i przypomniał działania Lecha Kaczyńskiego. To pomoże? Strajk nauczycieli trwa już tydzień i na razie nie widać jego końca. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie poddaje się i nie przyjmuje porozumienia, które rząd podpisał z oświatową "Solidarnością" . Nie chce również rozmawiać, dopóki gabinet Mateusza Morawieckiego nie przedstawi nauczycielom nowym propozycji . Dopiero wtedy możliwe będzie zwołanie okrągłego stołu, a inicjatywę tę popiera i ZNP, i PiS.Teraz prezes ZNP Sławomir Broniarz postanowił zmotywować rząd do działania w nieco inny sposób. Mianowicie wykorzystał do tego osobę Lecha Kaczyńskiego – rząd regularnie podkreśla bowiem, że kontynuuje politykę zmarłego prezydenta, z czym jednak nie do końca zgadza się opozycja.Broniarz wstawił więc na Twittera zdjęcie z sierpnia 2008 r., na którym jest z Lechem Kaczyńskim oraz kilkoma innymi osobami. "Wówczas ustaliliśmy potrzebę zwołania edukacyjnego okrągłego stołu. Inicjatorem był ZNP" – napisał.