Antysemickie komentarze na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego. Zaczęło się od... zdjęcia z żonkilem

Na Facebooku Muzeum Powstania Warszawskiego zaroiło się od antysemickich komentarzym pod postem dotyczącym rocznicy powstania w getcie. • Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Gazeta

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ydawać by się mogło, że w mieście tak doświadczonym przez historię nie powinno być miejsca na antysemityzm. Nic bardziej mylnego. Nawet na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego aż roi się od antysemickich komentarzy. A zaczęło się od opublikowania na Facebooku MPW zdjęcia z żonkilem.Na 19 kwietnia przypada kolejna rocznica wybuchu powstania w warszawskim getcie. Z tej okazji na Facebooku Muzeum Powstania Warszawskiego pojawiło się zdjęcie z żonkilem i krótki komentarz mówiący o tym, że "jak co roku wspieramy akcję 'żonkile', organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN!". I się zaczęło..."My im żonkile, oni nam 'wdzięczni' i solidarni roszczenia.... ale co tam... płaszczyć się na kolanach lubimy"; "Muzeum Powstania Warszawskiego powinno się zajmować Powstaniem Warszawskim. Na to dostaje pieniądze"; "Przecież to nie dotyczy Polaków, a propagowanie to nic innego jak zdrada narodowa! To Polska nie Polin!" – to tylko niektóre z komentarzy.Pojawiły się też wpisy utrzymane w ostrzejszym tonie. Jeden z komentatorów napisał wprost, że "trzeba wkoncu zrobić wypad z tymi żydami bo to co oni robią już się w głowie nie mieści" (pisownia oryginalna -red.). Przytoczony post nie jest niestety żadnym wyjątkiem.Na szczęście nie zabrakło też takich komentarzy, w których Polacy chwalą akcję MPW . "Wspaniale, dziękuje ze to robicie i się przyłączacie by oddać tym ludziom hołd"; "Warszawa to jedyne miasto w którym wybuchły dwa powstania przeciwko hitlerowskim Niemcom. Powinniśmy być z tego dumni oraz czcić i pamiętać o bohaterach tamtych lat. Jak widać po komentarzach ciężko to niestety zrozumieć niektórym ludziom" – czytamy. Niestety, takich postów jest mniej.Pojawił się też apel o moderowanie tego, co się dzieje na Facebooku muzeum. "Dlaczego pozwalacie na mowę nienawiści i pogardy pod tym postem? Nie znacie metod takich jak usuwanie tych obrzydliwych i niegodziwych komentarzy pochodzących od środowisk narodowych i banowanie ich autorów? Na profilu takiej instytucji jak MPW nie powinno mieć miejsca tolerowane takich zachowań" – napisał jeden z internautów.