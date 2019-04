Pokazano, komu podoba się "piątka Kaczyńskiego". To z pewnością nie jest dobra nowina dla PiS

Festiwal obietnic nie wszystkim przypadł do gustu... • Fot. Michał Ryniak / Agencja Gazeta

omysłem PiS, który pomoże mu wygrać wybory jest kolejny pakiet socjalny, czyli tzw. "piątka Kaczyńskiego". Sondażownia Kantar na zlecenie "Gazety Wyborczej" sprawdziła jak na plany partii rządzącej patrzą Polacy, a szczególnie zwolennicy poszczególnych partii. Na pewno nie na takie wyniki liczył obóz "dobrej zmiany".Według badania panelu Kantar dla " Gazety Wyborczej " najnowsze obietnice rządowe, czyli tzw. " piątka Kaczyńskiego " cieszą się poparciem wyłącznie zwolenników PiS. 500 zł na pierwsze dziecko, ulga podatkowa dla młodych czy "trzynastka" dla emerytów nie przekonują zwolenników innych partii.Procentowo wygląda to następująco: wyborcy PiS popierają "piątkę" w 78 procentach, 19 proc. spośród nich jest jej przeciwnych. Z kolei zwolennicy pozostałych ugrupowań zgodnie twierdzą, że propozycje rządu są bardzo kosztowną "kiełbasą wyborczą". Takie zdanie ma 86 proc. z nich, a nie zgadza się z tą oceną tylko 7 proc. ankietowanych.To kolejny dowód, po ostatnim sondażu IBRiS, że zwolennicy pozostałych ugrupowań myślą podobnie na temat poczynań rządu PiS. Dlatego zjednoczenie się opozycji także podczas wyborów do polskiego parlamentu może okazać się skuteczne i doprowadzić do zmiany rządów w Polsce.źródło: " Gazeta Wyborcza