Kaczyński w sobotę ma ogłosić jeszcze jedną nową obietnicę PiS. "Nikt się tego nie spodziewa"

rawo i Sprawiedliwość na sobotniej konwencji w Gdańsku rozszerzy "piątkę Kaczyńskiego" – taką informację miał potwierdzić jeden z polityków PiS. – Nikt się tego nie spodziewa i nic więcej nie powiemy. Wszystko ogłosi prezes – dodał rozmówca portalu 300polityka.Według źródeł portalu w PiS Jarosław Kaczyński miał sam po uzgodnieniach z premierem zaproponować rozszerzenie "piątki" zaskoczonym sztabowcom. – Zobaczył, że jest jeszcze jedna sprawa, która daje nam wiatr w żagle w zupełnie nieoczekiwanym segmencie elektoratu – komentuje rozmówca 300polityka.pl.Jak mówi polityk PiS, partia przekonała się, że dzięki zestawowi nowych obietnic wyborczych znów nadaje ton w politycznej dyskusji. Udało się też odwrócić niekorzystny trend w sondażach . Dlatego Kaczyński chce iść za ciosem i jeszcze rozszerzyć "Piątkę".Tzw. piątka Kaczyńskiego to nowy, efektowny zestaw obietnic . Ma zapewnić partii kolejne cztery lata rządów Polską. A że cztery lata temu się udało, PiS korzysta ze sprawdzonych wzorców. Będący lokomotywą PiS 500+ rozszerzono na pierwsze dziecko . Do tego miliony Polaków dostaną 13. emeryturę . Łącznie PiS obiecuje zająć się pięcioma elementami: rodziną, młodymi, pracą, starszymi i słabszymi oraz infrastrukturą, stąd "piątka Kaczyńskiego". Mateusz Morawiecki planuje sfinansowanie nowych obietnic wyborczych PiS poprzez "sprawne zarządzanie państwem". Mówił też o planach zwiększenia deficytu budżetowego z 2 do 3 proc. Łącznie "piątka" może kosztować budżet nawet 43 miliardy złotych rocznie źródło: 300polityka