"Uwaga! Ucieka do Brukseli". Koalicja Europejska atakuje PiS w czuły punkt

Walka na spoty zaczęła się na dobre. • Fot. screen z youtube.com/Koalicja Europejska

D





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

o wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały niecałe dwa miesiące, a kampania wyborcza wchodzi w fazę przedstawiania pierwszych spotów i billboardów. Po tym jak PiS przedstawiło swój materiał wyborczy, Koalicja Europejska odpowiedziała spotem o "ucieczce do Brukseli".Na ostatniej konwencji wyborczej PiS w Lublinie Jarosław Kaczyński "wrzucił" temat wprowadzenia w Polsce waluty euro . – Mówimy nie euro, mówimy nie europejskim cenom – mówił prezes PiS i podkreślał, że jedyne co potrzebne Polakom na europejskim poziomie, to płace.PiS ruszyło także z kampanią billboardową, w której przekonuje Polaków do tego, że mają oni prawo do "europejskiego poziomu życia". Pojawił się także spot, w którym przedstawione zostały wyniki sondażu , według którego 65 proc. Polek i Polaków nie chce wprowadzenia w Polsce euro.Jest już jednak odpowiedź. Koalicja Europejska atakuje rząd za "ucieczkę do Brukseli" w spocie prezentującym ministrów partii rządzącej, którzy startują do PE. "Czołowi politycy PiS uciekają przed odpowiedzialnością za sytuację w Polsce! Nie pozwól im na to!" – alarmuje opozycja.Jest tez "papierowa" wersja, która będzie jeździć po ulicach największych miast.