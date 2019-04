Kolejna wpadka w "Big Brotherze"? Nowa uczestniczka zdradziła na antenie, kto odpadnie z programu

Nowa edycja Big Brothera co chwilę zaskakuje. Niestety głównie negatywnie. • Fot. Instagram.com/bigbrother.tvn7/

R





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

eaktywacja "Big Brothera" nie ma dobrej prasy. Co chwilę w mediach pojawiają się newsy związane z kontrowersjami wokół nowej edycji. Tym razem wpadka dotyczy systemu głosowania. Teraz widzowie zastanawiają się, czy program po prostu nie jest ustawiony.Po tym, jak dwoje uczestników na własne życzenie wyszło z domu Wielkiego Brata, a już kilka osób odpadło w sposób naturalny, TVN zaprosił do udziału dwójkę nowych śmiałków.Angelika i Jakub dołączyli w niedzielę. Nie trafili jednak bezpośrednio do pozostałych uczestników, ale mieszkają w tajnym pokoju. To właśnie z niego komentują poczynania pozostałych. Uwadze widzów nie umknęła jednak wypowiedź nowej uczestniczki dotyczącej nominowanej Klaudii."To nowa na starcie wtopa, 15 min przed ogłoszeniem wyników już powiedziała na żywo, że Klaudia odchodzi, jak dla mnie to wszystko to ustawka" – napisała jedna z internautek pod zdjęciem. Inna tłumaczyła uczestniczkę, że to zwykłą pomyłka: "Myślę, że przejęzyczenie. Pewnie chodziło jej o to, że ta, co jest nominowana. Bo ten nowy uczestnik pytał, która to" – czytamy.Jednak faktycznie Klaudia opuściła w niedzielę dom Wielkiego Brata. Trudno z całkowitą pewnością ocenić, czy Angelika wiedziała o wyniku głosowania wcześniej, czy użyła skrótu myślowego.Dodajmy, że program wywołuje poruszenie nie tylko z powodu pojawiających niedociągnięć realizacyjnych. Również i uczestnicy pozostawiają wiele do życzenia . Np. nie potrafią sobie ugotować jedzenia