Andruszkiewicz też dojrzał "symbol". Pożar Notre Dame wymieszał z islamem w Europie

Adam Andruszkiewicz napisał, co według niego symbolizuje pożar Notre Dame. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta / Twitter / @___xjl

redakcja naTemat

D





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

opiero co pisaliśmy o zadziwiających słowach minister w rządzie PiS Jadwigi Emilewicz po wybuchu pożaru w katedrze Notre Dame, a teraz równie zadziwiający wpis opublikował Adam Andruszkiewicz. Sekretarz stanu w resorcie cyfryzacji uznał, że pożar to symbol upadku chrześcijaństwa."Symboliczne... Płonie najsłynniejsza świątynia Francji, katedra Notre Dame. Francji, która dawno porzuciła chrześcijańskie wartości na rzecz multikulturalizmu i islamskich imigrantów... Trudno o bardziej wymowny symbol upadku chrześcijaństwa na Zachodzie..." – napisał Andruszkiewicz na Facebooku.Polityk za swój wpis został ostro skrytykowany. "Trudno o lepszy dowód upadku naszego rządu jak ty w Sejmie", "Nawet taką tragedię pan wykorzystuje, żeby przemycić swoje poglądy", "Pasuje ci taka narracja" – to niektóre wpisy. Choć z drugiej strony trzeba przyznać, że wpis Andruszkiewicz spodobał się wielu użytkownim Facebooka.Przypomnijmy, że "symbol" w pożarze ujrzała też Jadwiga Emilewicz . Minister przedsiębiorczości i technologii uznała, że "płonie Francja, której już nie ma". Wszystkie informacje o płonącej katedrze podajemy tutaj . Dodajmy, że strażacy przegrywają walkę z ogniem – zawaliła się już iglica katedry