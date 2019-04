Francuskie MSW ujawnia zdjęcia z chwili, gdy ogień był najpotężniejszy. Tak płonęła Katedra Notre-Dame

Pożar Katedry Notre-Dame w Paryżu. MSW ujawnia film z lotu ptaka. • Fot. Twitter.com / Ministère de l'Intérieur

Pożar Katedry Notre Dame widziany z lotu ptaka. • Fot. Twitter.com / Ministère de l'Intérieur





obra wiadomość jest taka, że pożar Katedry Notre-Dame w Paryżu nad ranem we wtorek został ugaszony. Francuskie władze deklarują, że zabytek zostanie odbudowany i zwracają się do całego świata o wsparcie. MSW w Paryżu ujawnia nagranie wideo z lotu ptaka z chwili, gdy strażacy przegrywali walkę z ogniem. Z tej perspektywy widać, z jak potężnym żywiołem przyszło im walczyć. Pożar Katedry Notre-Name wybuchł przed godziną 19.00 w poniedziałek. Mimo iż strażacy na miejscu zjawili się błyskawicznie, ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko.Akcja była wyjątkowo trudna – służby nie mogły użyć samolotów gaśniczych, bo zniszczenia zabytku byłyby jeszcze potężniejsze. Jak potężny był sam pożar, to najlepiej widać na zdjęciach zaprezentowanych przez francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych.MSW zamieściło na Twitterze film dokumentujący pracę strażaków walczących o uratowanie katedry. Tę walkę widać nie tylko z ziemi, ale także i z helikoptera krążącego nad świątynią.We wtorek przed 4.00 rano służby poinformowały o ugaszeniu ognia . Świat obiegły też pierwsze zdjęcia z wnętrza zniszczonej świątyni