Walka o logo "Solidarności". Związek zabronił ważnej instytucji korzystania z symbolu

becnemu kierownictwu NSZZ "Solidarność" od dawna nie jest po drodze z Europejskim Centrum Solidarności. Jednak teraz konflikt wszedł w nową fazę i przybiera coraz bardziej niepokojące formy.Pismo podpisane przez zastępcę przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Tadeusza Majchrowicza pokazała na Twitterze prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz."Solidarność jest dla wszystkich. Nie ma zgody na zawłaszczanie symbolu walki o wolność, prawa człowieka i prawa obywatelskie" – skomentowała.Jednak ważniejsza jest treść wspomnianego pisma, które de facto oznacza rozbrat związku zawodowego z ECS-em."Odwołując się do posiadanych przez Związek autorskich praw majątkowych do logo NSZZ 'Solidarność' [...] zmuszeni jesteśmy wyrazić zdecydowany protest przeciwko wykorzystywaniu znaku w działalności sprzecznej z dziedzictwem Związku" – tak zaczyna się pismo wysłane do dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności "Brak zgody na takie działania musi prowadzić do wycofania wszelkich zgód wykorzystanie znaku-logo NSZZ "Solidarność" przez Europejskie Centrum Solidarności " – to dalszy ciąg pisma, które przenosi konflikt Centrum ze związkiem zawodowym na jeszcze wyższy poziom. Logo będzie mogło być wykorzystywane jedynie na wystawie stałej ECS-u i materiałach z nią związanych.Przypomnijmy, konflikt rozpoczął się od prób przejęcie ECS-u przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego , którego poparła "Solidarność". Potem związek nie zgodził się na obchody święta 4 czerwca przed pomnikiem stoczniowców, organizowane przez władze miasta Gdańsk z udziałem polityków opozycji.