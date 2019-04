"Żal mi tego człowieka". Mocna odpowiedź gen. Różańskiego na zarzuty Macierewicza

Gen. Mirosław Różański odpowiedział na zarzuty Antoniego Macierewicza. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

"Jestem niekompetentny, ponieważ nie zgadzałem się na demontaż armii" – mówi w rozmowie z Onetem gen. Mirosław Różański. Były dowódca generalny przypomniał, że przedstawiał Antoniemu Macierewiczowi pomysły usprawnienia procedur kadrowych w wojsku, ale ówczesny szef MON nie wyraził na nie zgody.

Gen. Mirosław Różański odpowiedział na wywiad, którego Antoni Macierewicz udzielił ostatnio dla " Dziennika Gazety Prawnej ". Były szef MON nie krył swej negatywnej oceny wobec wojskowego. Wśród zarzutów padało to, że Różański był przeciwnikiem Wojsk Obrony Terytorialnej i że "formułował opcję, którą trzeba nazwać geopolityczną opcją rosyjską". Zarzut główny zaś to - jak twierdził Macierewicz - brak kompetencji.



"Lech Kaczyński awansował mnie na generała"

Co na to wszystko gen. Różański? W rozmowie z Onetem przyznał, że nie zgadzał się na demontaż armii i systemu szkolenia oraz na pozbawienie Sił Zbrojnych odwodu operacyjnego. Przypomniał również, że kiedy Macierewicz objął stanowisko ministra obrony narodowej, on sam zaproponował uproszczenie procedur związane z wyznaczaniem żołnierzy na stanowiska służbowe. – Dziś - po raz kolejny - chcę mu przypomnieć, że wtedy na tym dokumencie napisał: "brak zgody" – wspomniał Różański.







Były dowódca generalny odniósł się do zarzutów polityka, mówiących o sprzyjaniu rosyjskim interesom. – Kiedy ministrem obrony narodowej był Aleksander Szczygło z PiS, to otrzymywałem wyróżnienia za swoją służbę. Nie kto inny, jak prezydent Lech Kaczyński awansował mnie do stopnia generała. Służby sprawdzały przecież każdego oficera przed wyznaczeniem na stanowisko dowódcy wyższego szczebla. Mnie również – wyjaśniał Różański.– Radziłbym jednak panu Macierewiczowi, aby rozejrzał się w swoim najbliższym otoczeniu, tym które pomagało mu demolować polska armię – dodał wojskowy i stwierdził, że jest mu... żal Macierewicza. – Żal tego człowieka i jego rodziny. Osoba o tak ogromnej fantazji zajmowała stanowisko ministra obrony narodowej, a dzisiaj musimy się za ten czas wstydzić – ocenił.Gen. Różański także na Twitterze zareagował na słowa byłego szefa MON z wywiadu dla "DGP". "Otrzymałem ogromną liczbę głosów wsparcia za które bardzo dziękuję, zapewniam, że wynaturzenia tego człowieka nie budzą moich personalnych emocji tylko troskę o nasze bezpieczeństwo" – napisał.źródło: Onet.pl