Tusk zapowiada przemówienie w Polsce. Będzie miał "coś ciekawego i ważnego do powiedzenia"

onald Tusk zdradził więcej szczegółów na temat zapowiadanego przemówienia, które ma wygłosić w Polsce. Były premier w rozmowie z dziennikarzami w Strasburgu ujawnił, że 3 maja podczas wizyty w Warszawie będzie miał "coś ciekawego i ważnego do powiedzenia". Co dokładnie, na razie nie wiadomo.Już na początku kwietnia było wiadomo, że Donald Tusk w maju przyjedzie do Warszawy, by wygłosić w naszym kraju " bardzo ważne przemówienie ".Szef Rady Europejskiej we wtorek potwierdził, że 3 maja pojawi się w Polsce. Jak podkreślił, tego dnia będzie miał "coś ciekawego i ważnego do powiedzenia". Polityk przekazał dziennikarzom w Strasburgu, że dla niego osobiście 3 maja jest bardzo ważnym świętem.– Swoją aktywność publiczną właściwie zaczynałem od nielegalnych manifestacji czczących rocznicę konstytucji. Myślę, że jest bardzo dużo dobrych powodów, dla których powinniśmy się 3 maja spotykać i powiedzieć sobie parę poważnych słów na temat konstytucji, miejsca Polski w Europie – wyjaśnił Tusk, a jego słowa cytuje Polska Agencja Prasowa.Obywatelskie obchody 3 maja z Donaldem Tuskiem rozpoczną się 3 maja o godz. 14 w Auditorium Maximum przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. Spotkanie jest bezpłatne. Na Facebooku już jest aktywne wydarzenie: " Obywatelskie obchody 3 maja z Donaldem Tuskiem ".– Wystąpienie przewodniczącego ma mieć charakter silnie profrekwencyjny, przypomnieć Polakom znaczenie tych wyborów i zachęcać do wzięcia w nich udziału. Tusk będzie chciał pokazać Polakom, jak dużym zagrożeniem dla Unii Europejskiej, w tym także Polski, są aktualnie wszelkiego rodzaju populizmy, jak mocno uderzają w instytucje unijne i jak ważne jest, żeby dać im odpór – wyjaśniał niedawno jeden z europosłów PO w rozmowie z gazeta.pl.źródło: Onet.pl