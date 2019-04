6 lat więzienia i przepadek mienia. Sąd wydał wyrok ws. "dilera gwiazd" Cezarego P.

Cezary P. Został skazany. "Diler gwiazd" ma 6 lat spędzić w więzieniu, sąd orzekł też przepadek mienia w wysokości ponad miliona złotych. Wyrok nie jest prawomocny. • Fot. 123RF / jedimaster

W

arszawski Sąd Rejonowy wydał we wtorek wyrok w sprawie "dilera gwiazd". Cezary P. był oskarżony o sprzedaż narkotyków conajmniej 237 osobom. Sąd uznał go winnym i wymierzył karę 6 lat pozbawienia wolności i przepadek mienia w wysokości ponad miliona złotych. Oprócz tego P. będzie musiał zapłacić wysoką grzywnę. Wyrok nie jest prawomocny. Cezary P. wpadł 2016 roku podczas sprzedaży narkotyków. Ten proceder miał zdaniem prokuratury trwać przynajmniej od 2009 roku. Mężczyzna był oskarżony o to, że rozprowadzał kokainę pośród ludzi z warszawskiego show biznesu.Wśród jego klientów mieli być między innymi projektanci, znany producent filmowy, a nawet pewien polityk PiS. Kokainę mieli kupować także prezenterzy programów TVP, TVN i Polsatu, nagradzany aktor, czy osoby związane z "Tańcem z gwiazdami" oraz słynna piosenkarka.Diler miał niezwykle skrupulatnie zapisywać ich nazwiska w notesie. Sam notes stał się zresztą ważnym dowodem w sprawie. Według informacji TVP Info, Cezarego P. miał wydać muzyk Dariusz K. , który został on aresztowany za śmiertelne potrącenie kobiety na pasach.Podczas tego zdarzenia muzyk był pod wpływem kokainy. Według biegłych, zażył ją na około od półtorej do dwóch godzin przed wypadkiem. Dariusz K. zabiegał o wyrok w zawieszeniu i dlatego miał ujawnić nazwisko dilera.We wtorek sąd orzekł wobec oskarżonego Cezarego P. karę 6 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna ma też zostać pozbawiony mienia, którego dorobił się na handlu narkotykami o wartości ponad ponad miliona złotych. "Diler gwiazd" musi dodatkowo zapłacić 30 tys. zł grzywny, oraz a także 20 tys. zł na cele związane z przeciwdziałaniem narkomanii. Wyrok nie jest prawomocny.źródło: RMF FM