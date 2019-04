Janina Ochojska ujawniła, że ma raka. "Nie badałam się przez trzy lata"

Janina Ochojska ma raka piersi. • Fot. Twitter / @JaninaOchojska

andydatka Koalicji Europejskiej do Europarlamentu ujawniła w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że ma raka. Choroba była gigantycznym zaskoczeniem także dla jej samej. Janina Ochojska nie badała się bowiem przez ostatnie trzy lata.– Kilka dni temu dowiedziałam się, że choruję na raka piersi. To ogromna zmiana w moim życiu – poinformowała Ochojska.Jednocześnie podkreśliła, że traktuje chorobę tylko jako „etap w życiu” i nie rezygnuje z kandydowania do Europarlamentu. – To, co robiłam w PAH, chcę kontynuować w Parlamencie Europejskim – wyjaśniła.Ochojska zaapelowała także do kobiet. – Nie badałam się przez trzy lata i dlatego apeluję do wszystkich kobiet, żeby badały się jak najczęściej – powiedziała. Wyraziła także nadzieję, że będzie mogła być obecna wśród wyborców w trakcie kampanii wyborczej.Przypomnijmy, że twórczyni Polskiej Akcji Humanitarnej jest "jedynką" na dolnośląskiej liście Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego