edług nowego sondażu dla "Faktów" TVN i TVN 24 blisko 49 proc. Polaków nie popiera nauczycielskiego protestu. Z drugiej strony wśród badanych 47 proc. wspiera działania nauczycieli. Kantar zapytał także ankietowanych o płace dla pracowników szkół.W sondażu Kantar większość ankietowanych (49 proc.) uznała, że nie popiera strajku, w tym blisko 29 proc. badanych w tej grupie zaznaczyło, że "zdecydowanie nie popiera" strajku. Reszta, czyli 21 proc. respondentów, odpowiedziała że "raczej nie popiera" protestu.Liczba respondentów popierających strajk wyniosła 47 proc., z czego 26 proc. ankietowanych "zdecydowanie popiera" protest. Respondenci, którzy zaznaczyli w badaniu odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć", stanowili 4 proc. Kantar postanowił też zapytać badanych o ich opinię na temat nauczycielskiej pensji. W sondażu padło pytanie: "Ile Pana(i) zdaniem powinien zarabiać nauczyciel w szkole podstawowej z 10-letnim doświadczeniem, pracujący na pełen etat?"Prawie 30 proc. pytanych odpowiedziało, że nauczyciele powinni zarabiać od 3001 do 4000 zł na rękę, zaś 29 proc. uważa, że pensja nauczycielska powinna mieścić się w przedziale od 2001 do 3000 złotych netto. Za tym, aby nauczyciele zarabiali od 4001 do 5000 zł, opowiedziało się jedynie 12 proc. pytanych.Dodajmy, że tylko 1 proc. pytanych uznało, że nauczyciele powinni zarabiać miesięcznie więcej niż 7001 zł na rękę. Pensję wynoszącą od 1001 do 2000 zł wybrało tylko 4 proc. osób. 21 proc. badanych nie wie zaś, ile powinna wynosić nauczycielska płaca.Sondaż pokazuje też, że poparcie dla strajku nauczycieli nieznacznie spada. W badaniu Kantar dla "Gazety Wyborczej" z 11 kwietnia podano, że nieco ponad połowa respondentów, czyli 52 proc., wspiera strajk.źródło: TVN 24