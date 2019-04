Nowy sondaż ws. strajku nauczycieli. Znaleziono grupę, która jest zdecydowanie przeciwko protestowi

Według sondażu Kantar dla "Gazety Wyborczej" strajk nauczycieli ma poparcie 52 proc. Polaków. • fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

trajk nauczycieli ma poparcie 52 proc. Polaków – wynika z sondażu Kantar dla "Gazety Wyborczej". Zbadano też, jak wygląda opinia o proteście w szkołach wśród różnych grup społecznych. Okazało się, że przeciwników strajku nauczycieli jest wyjątkowo dużo wśród wyborców PiS.Według badania protest w szkołach popiera niewiele ponad połowa Polaków (52 proc.), jednak znacząca jest także grupa jego przeciwników (43 proc.). Zdania w tej sprawie nie miało 5 proc. ankietowanych. Jednak poparcie (lub jego brak) dla działań pedagogów jest inne w różnych grupach społecznych. Strajk nauczycieli bardziej popierają mieszkańcy miast, niż wsi. Ważnym czynnikiem jest też wykształcenie – nauczycieli popiera aż 65 proc. osób po studiach i tylko 38 proc. po zawodówkach.Jak wykazał sondaż, dochody respondentów nie mają istotnego znaczenia dla ich stanowiska ws. strajku. Kluczowe są za to ich sympatie partyjne. Okazuje się, że przeciwnych strajkowi jest aż 76 proc. wyborców rządzącego PiS. Za to wśród elektoratu opozycji nauczyciele cieszą się wyjątkowo dużym poparciem – ich protest popiera 81 proc. wyborców Koalicji Europejskiej, 82 proc. wyborców Wiosny i 78 proc. wyborców koalicji Lewica Razem.Badacze zapytali też Polaków o to, czy ich zdaniem nauczyciele wywalczą podwyżki od rządu PiS. 45 proc. ankietowanych uważa, że pedagogom się uda, ale również 45 proc. nie wierzy w powodzenie ich protestu.Sondaż został przeprowadzony metodą telefoniczną (CATI) od 4 do 9 kwietnia na reprezentatywnej próbie 1600 dorosłych respondentów. Większość z nich odpowiadała na pytania jeszcze zanim strajk nauczycieli się zaczął.Jak pisaliśmy, publiczne poparcie dla postulatów nauczycieli wyrazili aktorka Maja Ostaszewska , piosenkarz Dawid Podsiadło i supermodelka Anja Rubik źródło: wyborcza.pl