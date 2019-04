Koniec jest blisko. W sieci pojawił się najnowszy zwiastun filmu "Avengers: Endgame"

MCU pokazało nowy zwiastun filmu "Avengers: Endgame". • Fot. Facebook / Avengers

I

m bliżej do premiery czwartej części "Avengersów", tym więcej materiałów promocyjnych trafia do internetu. W najnowszym zwiastunie możemy zobaczyć sceny z filmu, które do tej pory nie były znane.– Jak tam gościu o standardowym rozmiarze? – żartuje sobie z Ant-Mana War Machine w najnowszym zwiastunie filmu "Avengers: Endgame". Ttrailer czwartej części sagi Marvela trafił do sieci na nieco ponad tydzień przed oficjalną premierą filmu, w którym m.in. Kapitan Ameryka, Thor czy Iron Man będą próbowali odwrócić skutki pstryknięcia Thanosa . Przypomnijmy, że ten gest obrócił połowę populacji Wszechświata w znikający pył. W poprzednim zwiastunie fani dostali dużo smaczków od twórców filmu. Widzowie mogli zobaczyć, że Tony'emu Starkowi udało się wrócić z Kosmosu na Ziemię i spotkać ze swoją ukochaną Pepper. Oprócz tego dojdzie do sceny, na którą fani czekali od "Kapitana Ameryki: Wojny bohaterów" – Stark pojedna się z Kapitanem Ameryką."Avengers: Koniec gry" wejdzie do polskich kin już 25 kwietnia, a dzień wcześniej będzie szansa, aby obejrzeć film przedpremierowo. Na początku kwietnia ruszyła przedsprzedaż biletów na seanse filmu.