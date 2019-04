"Kawa zbędna". Pawłowicz nie wie, kiedy odpuścić – znowu zaatakowała Magdalenę Adamowicz

Krystyna Pawłowicz znowu uderzyła na Twitterze w Magdalenę Adamowicz. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

rystyna Pawłowicz nie ustaje w swoich atakach na Magdalenę Adamowicz. Po ostatniej wymianie zdań na Twitterze posłanka PiS jeszcze dolała oliwy do ognia i wysunęła pod adresem kandydatki w wyborach do PE nowe oskarżenia. Krystyna Pawłowicz ostatnio zapytała na Twitterze Magdalenę Adamowicz o to, czy ta ma wystarczające kompetencje, by reprezentować Polskę w Brukseli. Posłanka sugerowała też, że kandydatka KE jest tylko wdową po zamordowanym prezydencje Gdańska.Adamowicz odpowiedziała posłance do bólu merytorycznie, ale ta wyraźnie nie wie, kiedy odpuścić. W nowym wpisie swoim stylu postanowiła jeszcze wymienić kilka zarzutów."Nie szanuje pani demokrat. wybranych władz RP - Prezydenta ani Premiera kt. pani publicznie poniżała Poniża pani Polskę, oczernia za granicą. Jest pani kompetentna by reprezentować zewn. obce nam interesy, a nie Polskę. Proszę nie grać na litości bo jej pani w wielu Polakach nie wzbudzi" – stwierdziła Pawłowicz w kolejnym wpisie.Na tym jednak nie koniec. Posłanka z partii Jarosława Kaczyńskiego zaapelowała do Adamowicz, by nie grała "litością i fałszywą godnością". "Poniża i oczernia pani legalne władze w PL i zagr.Działa pani wbrew interesom PL. Jest pani odpow. osobą by reprezentować w UE obce nam Polakom interesy. Nie życzę pani sukcesu wyborcz, cierpi pani na oikofobię" – podkreśliła Pawłowicz.W następnym poście posłanka wskazała, że Adamowicz zaprasza ją na kawę, by się poznać i wspólnie walczyć na świecie z nienawiścią. "Otóż,p. Adamowicz, kawa zbędna, już panią Polska poznała. Proszę powstrzymać swą nienawiść do PL i jej władz oraz przeprosić Prezydenta i Premiera za ich poniżanie w PL i zagranicą" – dopisała.