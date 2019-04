"Dziś bardzo ważne i wzruszające wydarzenie". Adamowicz pokazała zdjęcie z Brukseli

Magdalena Adamowicz opublikowała zdjęcie odsłoniętej tablicy Pawła Adamowicza w Europejskim Komitecie Regionów. • Fot. Twitter.com/Adamowicz_Magda

Europejskim Komitecie Regionów przemawiała w środę żona zamordowanego prezydenta Gdańska Magdalena Adamowicz. W budynku EPR, którego członkiem był Paweł Adamowicz, odsłonięto tablicę ku jego pamięci. Jedno z foyer budynku od środy nosi też imię Adamowicza."Dziś dla mnie i moich bliskich bardzo ważne i wzruszające wydarzenie. Foyer w siedzibie Komitetu Regionów nazwane zostało imieniem Pawła Adamowicza" – napisała na Twitterze Magdalena Adamowicz.Przy okazji odsłonięcia tablicy Magdalena Adamowicz wygłosiła przemówienie poświęcone mowie nienawiści. – Zdecydowałam, że zamiast hodować gniew i żałobę, będę przemawiać publicznie przeciwko mowie nienawiści, która zalewa świat – powiedziała. Razem nią w Brukseli obecni byli brat zamordowanego prezydenta Gdańska Piotr Adamowicz i aktualna prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz W niedawnej rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Magdalena Adamowicz wyjaśniła, dlaczego startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego . Odpowiedziała swoim hejterom, którzy zarzucali jej, że szybko uporała się z żałobą i nazywali "wesołą wdówką".– Cokolwiek zrobię ja, czy w przyszłości nasze córki, to zawsze znajdzie się kilku takich, którzy stwierdzą, że to "dzięki zmarłemu mężowi czy tacie". Nie mam do nich żalu, choć bardzo to boli – powiedziała Adamowicz.