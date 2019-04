Ofiar mogły być setki. Udaremniono zamach podczas procesji w Sewilli

Wielki Tydzień w Hiszpanii: udaremniono zamach podczas procesji w Sewilli. • Fot. screen ze strony YouTube.com / El Palquillo

Hiszpanii Wielki Tydzień to nie jest wydarzenie wyłącznie religijne. Na ulice miast wychodzą tysiące osób, które uczestniczą w procesjach, niosąc olbrzymie figury Jezusa czy Maryi. Przemarsze te organizują różne bractwa i wspólnoty religijne, często w charakterystycznych czarnych strojach ze spiczastymi czapkami na głowie. Uroczystości te są transmitowane przez stacje telewizyjne, które łączą się z poszczególnymi miastami. W środę procesja w Sewilli mogła się zakończyć ogromną tragedią.To miał być zamach samobójczy. Do jego przeprowadzenia szykował się Marokańczyk mieszkający od dwóch lat w stolicy Andaluzji . Został namierzony i aresztowany w wyniku wspólnej akcji hiszpańskich i marokańskich służb. Do zatrzymania doszło na terenie Maroka. Mężczyzna usłyszał zarzuty planowania zamachu terrorystycznego przy użyciu ładunku wybuchowego "domowej roboty".23-letni Zouhair mieszkał w Sewilli – jak pisze "El País" – z rodzicami i trzema braćmi. Na miejscowym uniwersytecie studiował filologię arabską. Wśród sąsiadów nikt się nie zorientował, że młody mężczyzna w ostatnim czasie się zradykalizował.Jak ustalono, młody mężczyzna był powiązany z Państwem Islamskim. Dżihadysta miał zamiar się podpalić podczas procesji w Sewilli a następnie zdetonować ładunek wybuchowy.Za cel wybrał sobie środową procesję w Sewilli. Wiedział bowiem, że w wydarzeniu tym co roku uczestniczą tysiące katolików, kontynuując tradycję sięgającą średniowiecza. Liczył, że zamach spowoduje dużą liczbę ofiar.W całej Hiszpanii służby zostały postawione w stan podwyższonej gotowości. Sytuacja w kraju jest szczególna o tyle, że zbliżają się przyspieszone wybory parlamentarne – ich termin wyznaczono na 28 kwietnia.źródło: elpais.com