"Walczę w bitwie o Winterfell". Paweł Sakowski to jedyny Polak, który zagrał w "Grze o tron"

Paweł Sakowski wziął udział widowiskowej w bitwie, która przebije wszystkie dotychczasowe starcia w hicie HBO

aweł Sakowski jest polskim aktorem, który wziął udział w najbardziej spektakularnej scenie batalistycznej w historii kina i telewizji - oblężeniu zamku Winterfell z ostatniego sezonu "Gry o tron". – Bez dwóch zdań to będzie epokowa bitwa – mówi w rozmowie z naTemat. Opowiedział nam również o kulisach powstawania kultowej produkcji HBO.





46-letni aktor z Poznania dostał się do obsady serialu zupełnie przypadkowo . W pubie w Irlandii poznał mężczyznę pracującego przy produkcji " Wikingów ". Ten polecił mu podesłanie CV do agencji castingowej. I dostał rolę... w "Grze o tron".



Wcielam się w postać lorda Hornwooda, jednego z chorążych Starków. Nie stoję na czele klanu, ale jestem jednym z jego liderów.



Czy mogliśmy cię zobaczyć już w pierwszym odcinku nowego sezonu? Przyznam szczerze, że pojawiło się w nim tylu bohaterów, że mogło mi to umknąć.



Nie będzie mnie zbyt dużo widać na ekranie. Pojawię się albo w trzecim odcinku i możliwe, że w końcówce drugiego. Wziąłem udział w scenach bitwy o Winterfell.



Nieźle! Według doniesień zza Oceanu to najbardziej spektakularna bitwa w historii nie tylko telewizji, ale i kina. Jakie jest twoje zdanie? Wszak masz informacje z pierwszej ręki.



Bez dwóch zdań to będzie epokowa bitwa. Choć na samym planie to wygląda zupełnie inaczej. Już w pierwszym odcinku Winterfell w serialu jest okazałym zamkiem, tymczasem piankowa makieta wybudowana na potrzeby zdjęć stanowi około 10 proc. tego co widzimy na ekranie. Reszta została wygenerowana komputerowo.







W Polsce grałem w różnych serialach i na przykład w "Przyjaciółkach", które notabene są przyzwoitą produkcją, jednego dnia kręciliśmy 40-minutowy odcinek. W "Grze o tron" powstają w tym czasie sekundy odcinka - i to przy nieporównywalnych zasobach finansowych, sprzętowych i ludzkich.





Wiem za to, że na pewno kluczowe sceny były kręcone w różnych wersjach. Dla przykładu podam, że powstały trzy sceny: w której Jaime ginie, jest ranny oraz taka, w której nic mu się nie dzieje. Nikolaj sam nie wie, która wersja została wzięta do serialu.





Inspirująca jest dla mnie historia Christoph Waltz, który grywał w austriackim teatrze, a dopiero w wieku 54-lat stał się sławny dzięki "Bękartom wojny" Tarantino. W tej chwili ma dwa Oscary na koncie. Takie rzeczy się zdarzają.





Przypuszczam, że na ekranie zobaczymy morze ludzi. Jednak do zdjęć wzięto około tysiąca aktorów i statystów. To i tak ogromna liczba. I znów możemy odnieść się do pierwszego odcinka. Widzimy maszerujący szpaler tysięcy Nieskalanych. Tak naprawdę na planie było ich około 50. Dużo rzeczy się multiplikuje. Na pierwszym i drugim planie jest kilku aktorów, dalej są statyści, a resztę dorabia się cyfrowo.Pod którymś artykułem czytałem komentarze, że pewnie tylko krzyczałem jakieś niesłyszalne bzdury. I tu się poniekąd zgodzę. W jednej ze scen faktycznie krzyczę „Uważaj!” i tu pojawia się imię jednego z głównych bohaterów. Ostrzegałem go przed uderzeniem. W drugiej scenie miałem już dwa zdania do powiedzenia, ale też nie wiem ile z tego pojawi się w odcinkach.Ja akurat nie zginąłem.Tak, ale być może odchodzę w ocean niepamięci (śmiech).Wbrew pozorom to ciężka, fizyczna praca. Oglądając serial, myślimy sobie, że aktorzy się świetnie bawią. W pewnym sensie tak jest. Jednak najdłuższy dzień zdjęciowy, w którym brałem udział, trwał ponad 16 godzin. Już po ośmiu godzinach takiej pracy w zimnie, błocie i deszczu chce się najzwyczajniej w świecie położyć na ziemi i umrzeć.Teraz oczywiście wspominam to z radością, ale pamiętam, że często były momenty, kiedy chciałem uciekać i żałowałem, że znalazłem się na planie.Jeśli kręcimy scenę, w której występuje mnóstwo osób, to ekipa chce zrobić wszystko to, co było zaplanowane. I chcą to zrobić perfekcyjnie. Pragnę podkreślić, że jednego dnia powstaje jedna scena. W związku z tym jest kręcona na wszystkie możliwe sposoby, pod wszystkimi możliwymi katami. Tak, by reżyser miał wystarczającą ilość materiału do wybrania najlepszych zdjęć. Wszyscy się w pewnym sensie zgadzamy na to, by dni zdjęciowe były długie i ciężkie.Kino to jest pewnego rodzaju magia, sztuka oszukiwania widza. Jeśli komuś się udaje usatysfakcjonować w ten sposób odbiorcę, to znaczy, że jest dobrym filmowcem. Zbroje i broń, którą nosimy nie są prawdziwe. Wyglądają realistycznie, ale puklerz, który nosiłem był zrobiony z plastiku. Robił wrażenie, ale nie był ciężki, tylko niewygodny.Ta niesamowita dbałość o szczegóły. Spędziłem na dwóch planach pod Belfastem 12 dni i każdego dnia kręciliśmy dosłownie jedną scenę. Każda z nich na ekranie będzie trwać od kilkunastu sekund do około dwóch minut. To pokazuje jak wymagająca jest tego typu produkcja.Atmosfera na planie była wspaniała, nikt nie obnosił się ze swoim statusem. Poznałem większość czołowych aktorów, porozmawiałem z nimi, uścisnąłem rękę. Osobiście najlepiej wspominam Nikolaja Coster-Waldau ’a (Jaime Lannister) - nie spodziewałem się, że to będzie tak sympatyczny i otwarty facet w prywatnej relacji.Oj mnóstwo. Kręciliśmy scenę, w której stałem obok jednego z aktorów. Wyglądał na zestresowanego. Zapytałem, czy to jego pierwszy raz na planie, a on zaprzeczył, bo już pojawia się od paru sezonów. Spytałem też, czy się denerwuje, a on odparł, że „Trochę tak”. Poklepałem go po plecach i powiedziałem, że wszystko będzie dobrze, damy radę. Wszyscy wokół zaczęli się śmiać, bo pocieszałem Johna Bradleya-Westa, który gra jednego z głównych bohaterów: Sama Tarly’ego.Inna zabawna sytuacja, była w czasie kręcenia sceny w grupie. Było nas około 30, wszyscy długie włosy i brody. Nagle krzyczy do nas asystent reżysera, który chciał wprowadzić zmianę w scenie: "Hej ty tam!". Więc wszyscy się odwracamy. Precyzuje: "No ty z brodą!". Znowu wszyscy patrzymy w jego stronę. "No ty w długich włosach!". W tym momencie wszyscy padliśmy na ziemię ze śmiechu, aż sam asystent zaczął się śmiać.Kolejna sytuacja wyglądała groźnie, ale skończyła się na śmiechu. W czasie sceny biegliśmy grupą, wszędzie było błoto, więc było ślisko. W pewnym momencie wywrócił się jeden z aktorów i z impetem uderzył w mur Winterfell. Pytamy go, czy wszystko w porządku, on potwierdził. Wtedy właśnie dotknąłem ściany zamku, która z daleka wygląda bardzo solidnie, ale jest zbudowana z pianki.Surrealistycznie wyglądają też chwile przerwy. Raz wyszedłem przed namiot, a tam członek Nocnej Straży palił papierosa z Białym Wędrowcem. Chronili się przed deszczem różowymi parasolkami.Nie wiem i to prawda, że zostały nakręcone różne zakończenia. Podejrzewam, że nawet główna obsada nie wie, jaki będzie finał i która wersja scenariusza zostanie wzięta pod uwagę.Poziom zabezpieczenia przed wyciekami przekroczył jakiekolwiek granice. Producenci zadbali o to, by nic się nie wydostało na zewnątrz. Nie dojeżdżaliśmy bezpośrednio na plan, tylko bus zatrzymywał się około 5 kilometrów od niego. Już tam było ogrodzenie ze strażnikiem, który sprawdzał wszystkim przepustki, choć było wiadomo, że jedziemy na zdjęcia. Ta odległość jednak sprawiała, że nie dało się nic zobaczyć z tego, co się dzieje na właściwym planie.Nie i powiem więcej: mam dożywotni zakaz publikowania zdjęć z planu. Taki był wymóg. Nawet po zakończeniu serialu nie mogę się nimi pochwalić przed wszystkimi. Możliwe, że produkcja nie chciała w ten sposób zdradzać zastrzeżonych patentów lub technik kręcenia z planu.Nie ukrywam, że „Gra o tron” zmieniła sporo w moim życiu i zaczęły się pojawiać nowe propozycje i możliwości, które można wykorzystać aktorsko. Staram się i będę starał się to robić. Kiedyś znajomy mi powiedział, że do każdego człowieka raz w życiu podjeżdża złota karoca. Pytanie, czy się ją rozpozna i się do niej wsiądzie. Być może ja właśnie taką jadę.Już miałem okazję zagrać w kilku produkcjach, a jeszcze w tym roku szykują się kolejne. Powstanie serial fantasy na podstawie opowiadań Jakuba Ćwieka, w którym mam zakontraktowaną jedną z głównych ról. Będzie też film festiwalowy, w którym zagram główną rolę. Możliwe, że będę nagrywał narrację do ciekawej gry wideo. Takich projektów "na fali" jest kilka, a ja mam nadzieje, że to nie jedynie moje pięć minut, tylko początek wielkiej przygody.Nie i przyznam szczerze, że "Wikingowie" zeszli na drugi plan. Angażując się w „Grę o tron”, nie wiedziałem, że przybierze to takie rozmiary i będzie o mnie tak głośno. Owszem, dostałem zadanie aktorskie, pojawiam się na pierwszym i drugim planie, ale mimo wszystko byłem statystą.To bardzo miłe, że się o mnie mówi, zwłaszcza, że jestem pełnoprawnym aktorem. Skończyłem szkołę teatralną, występowałem niemal 10 lat na deskach teatru w Poznaniu. Nie spodziewałem się, że tak drobna rzecz będzie dla mnie aż tak wielkim kamieniem milowym i szansą na regularnie grania - na małym i dużym ekranie. Kamera zawsze mnie pociągała. Mam nadzieję, że występ w "Grze o tron" będzie moim sposobem na powrót do gry.