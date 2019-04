Jechał na elektrycznej hulajnodze i potrącił pieszą. Mandat dostała... kobieta

Do wypadku doszło w środę 17 kwietnia. • Fot. Kamila Kotusz / Agencja Gazeta

o wypadku doszło w środę na Krakowskim Przedmieściu. Nastoletni chłopak wjechał hulajnogą w pieszą, która później trafiła do szpitala. Koniec końców nastolatek uniknął kary, a mandat otrzymała poszkodowana kobieta.Jak informuje kom. Jarosław Florczak z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji, choć potrącona piesza odniosła w zderzeniu obrażenia, to ją uznaje się za sprawczynię wypadku.49-letnia kobieta ukarana została mandatem w wysokości 50 zł. Kara została wyznaczona w oparciu o art. 3 Prawa drogowego. Według kom. Florczaka, prawo zobowiązuje uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności. Co ciekawe, osoby korzystające z hulajnogi są według przepisów zaliczane jako piesi. Przepisy te nie są jednak aktualne i nie przewidziały fenomenu związanego z hulajnogami.Boom na elektryczne hulajnogi wciąż trwa, a na ulicach miast można zobaczyć coraz więcej jeżdżących na nich osób. Urządzenia wzbudzają też wiele kontrowersji - wielu ich użytkowników niszczy pojazdy lub zostawia je w nieprzeznaczonych do tego miejscach.źródło: Gazeta.pl