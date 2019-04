"#Allexcauseme". Stochowie podbili Instagrama zdjęciami z wakacji i... hashtagami

Ewa i Kamil Stoch opublikowali na Instagramie zdjęcia z wakacji. • Fot. Instagram/ewabilanstoch

wa Bilan-Stoch od kilku dni dodaje na Instagramie niesamowite zdjęcia z wakacji, które spędza razem ze swoim mężem Kamilem. Lazurowa woda, piaszczysta plaża i wieczne słońce – w takich warunkach wypoczywają Stochowie.Fani pytają Ewę i Kamila Stocha o to, gdzie spędzają wakacje. Małżeństwo jednak nie zdradza szczegółów swojej podróży i od kilku dni dodaje coraz to piękniejsze zdjęcia tajemniczych lagun.Fotografie pokazują m.in. zachód słońca nad piaszczystą plażą oraz widok oceanu z lotu ptaka. Na jednym z nich widać również żonę Stocha, która nurkuje w przejrzystej błękitnej wodzie. Ostatnie z opublikowanych zdjęć przedstawia Ewę i Kamila Stocha leżących nad brzegiem plaży.Fani Ewy Bilan-Stoch i kibice Kamila Stocha z zachwytem komentują każdy z opublikowanych wpisów. "Miłego wypoczynku! Należy się! Ślę pozdrowienia" – czytamy pod jednym z postów.Jednak nie tylko zdjęcia wzbudzają wielkie zainteresowanie. Instagramerzy szczególną uwagę poświęcają także hashtagom, którymi Stochowie oznaczają wakacyjne wspomnienia."#januszstoch", "#allexcauseme", "#babapowinnasiedziecwdomu", "#thunderinparadise" – to tylko wycinek z tego, co można znaleźć w opisach ich postów na Instagramie. "Bezapelacyjnie królowie hashtagów"– komentują fani.