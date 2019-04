To zdjęcie to nie jest fotomontaż. IPN chciał uczcić powstanie w getcie i zrobili coś takiego

Nowa interpretacja cytatu z Zofii Nałkowskiej autorstwa IPN-u. • Fot. twitter.com/ipngovpl_eng

nstytut Pamięci Narodowej na swoim anglojęzycznym twitterowym koncie przedstawił krótki film o życiu w warszawskim Getcie. Tweeta oraz film opatrzono słynnym cytatem Zofii Nałkowskiej. Jest w nim jednak pewne odstępstwo od oryginału. I przyniosło ono dokładnie odwrotny skutek do zamierzonego.Wszystko wskazuje na to, że IPN za wszelką cenę chciało uświadomić zagranicznym odbiorcom, że to Niemcy są odpowiedzialni za powstanie w wojennej Warszawie żydowskiego getta . W tym celu do pracy zaprzęgnięto literaturę, a konkretnie motto "Medalionów" Zofii Nałkowskiej, opowiadających o okrucieństwach II wojny światowej, upadku człowieczeństwa i wszelkich wartości, jakimi powinna kierować się ludzkość.Twórcy filmu z getta postanowili jednak dorzucić coś od siebie. Wersja cytatu według historyków z IPN-u brzmi trochę inaczej niż oryginał. "Ludzie (Niemcy) ludziom zgotowali ten los" ("People (Germans) doomed people to this fate") – to hasło można przeczytać zarówno na planszy umieszczonej na początku filmu, jak i w treści twitterowego wpisu.Oczywiście na początku od razu w oczy rzuca się kolejna okazja do upewnienia odbiorców, o kogo w tym wszystkich chodzi. Jest jednak druga strona medalu. Ze zmienionego cytatu wynika, że tylko Niemcy byli ludźmi. Chyba nie to autor miał na myśli.Od razu pojawiły się prześmiewcze komentarze do tej "drobnej" zmiany". "Kiedy publikacja cudem odnalezionego w archiwach IPN rękopisu Nałkowskiej z odręcznym dopiskiem (ZE GERMANS)?", czy "Towarzysze propagandziści, poprawcie to nim się znów zadyma zrobi! Chyba, że takie było zlecenie, to sorki" – to tylko niektóre z nich.Przypomnijmy, 19 kwietnia przypada 76. rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. Zakończyło się ono zrównaniem getta z ziemią. Jego mieszkańców wymordowano lub wywieziono do obozów zagłady.