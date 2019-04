"Ta iskra mogła się tlić godzinami". Chemik wyjaśnia prawicowym miłośnikom teorii spiskowych pożar Notre Dame

W internecie zaczęły się pojawiać najróżniejsze hipotezy dotyczące przyczyn spłonięcia katedry Notre Dame w Paryżu. Mają charakter spiskowy lub/i metafizyczny. • fot. Twitter.com / @Place_Beauvau

– Pożar katedry to sprawa banalnie prosta. Mówię to z całym żalem spowodowanym zniszczeniem cennego zabytku – przekonuje w wywiadzie dla naTemat Rafał Skrzypek, chemik i użytkownik Twittera, który obserwuje spekulacje prawicy na temat przyczyn spłonięcia Notre Dame.To już pytanie do psychologa, dlaczego niektórzy ludzie tworzą metafizyczne wyjaśnienia . Ja wolę zostać przy chemii i fizyce. Pożar katedry to sprawa banalnie prosta. Mówię to z całym żalem spowodowanym zniszczeniem cennego zabytku.Zgadza się, ale z dużą dozą pewności można wykluczyć, że za tragedią stały czynniki atmosferyczne. Nie było tak, że nad Paryżem szalała burza, a w katedrę uderzył piorun, który mógł wzniecić ogień.Poczekajmy na wyniki dochodzenia , ale za pożarem Notre Dame najpewniej stoi człowiek. I tu mamy dwie możliwości: albo było to celowe podpalenie, albo błąd ludzki.Nikt nie musiał być tak nieodpowiedzialny, by palić tytoń w zabytkowym budynku. Wystarczyłaby iskra z narzędzi, których używali robotnicy - na przykład spawarek lub szlifierek kątowych.Niekoniecznie od razu. Taka iskra może się tlić przez kilkanaście godzin zanim pojawi się ogień. Mogła paść na trociny, drewno, a nawet grubą warstwę kurzu, o którą nietrudno w takim miejscu, i tlić się przez nikogo nie zauważona. Potem potrzebna była tylko porcja tlenu, by ją podsycić, zmieniając ją w płomienie. Wystarczyło, że ktoś otworzył drzwi i powstał przeciąg.Niewykluczone też, że ogień wziął się ze zwarcia w wysłużonej instalacji elektrycznej. Gdy są problemy z przepływem prądu, kable zaczynają się grzać, a po jakimś czasie topić… i pożar gotowy.Ustalenie miejsca, gdzie zaczął się pożar, nie powinno być problemem dla ekspertów.Nie wskazuje. Drewno z dachu katedry było bardzo suche i kaloryczne. Do tego dochodzą materiały łączące elementy dachu - na przykład spoiwo, folia… Gdy takie solidne belki staną w płomieniach, bardzo trudno je ugasić.I nikt nie musiał polewać ich benzyną, bo przecież samo drewno jest paliwem stałym. W 84 proc. składa się z substancji, które zamieniają się w gaz drzewny podczas spalania. Gaz ten wytwarza ogień o temperaturze od 800°C do nawet 1000°C. Proszę sobie wyobrazić podejście do płomieni o takiej temperaturze. Strażacy mieli bardzo trudne zadanie.Oczywiście można użyć specjalnego drewna, które jest sklasyfikowane jako wyrób niezapalny. Do jego zabezpieczania przed ogniem używa się anty­pirenów, nazywanych inaczej uniepalniaczami. Mogą to być np. mieszaniny N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy, Propikonazolu i Etofenproxu. Nie trzeba więc wybierać między estetyką a bezpieczeństwem.Wątpię. Obawiam się, że pojawi się jeszcze mnóstwo skrajnie idiotycznych teorii spiskowych.