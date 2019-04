Macron zdradził przyszłość katedry Notre Dame. Wiemy, jak szybko Francuzi chcą ją odbudować

Prezydent Francji wygłosił orędzie, w którym zapowiedział, że paryska katedra zostanie odbudowana w 5 lat. • Fot. Facebook.com/EmmanuelMacron

P

rezydent Francji wygłosił orędzie, w którym obiecał, że katedra Notre Dame zostanie odbudowana w pięć lat. Zapowiedział, że budowla będzie jeszcze piękniejsza niż wcześniej. W przemówieniu prezydent podziękował także strażakom.– Odbudujemy katedrę Notre Dame i uczynimy ją jeszcze piękniejszą niż przedtem. Chcę, aby stało się to w ciągu 5 lat – powiedział Macron w pięciominutowym orędziu do narodu. – Jesteśmy w stanie to zrobić – podkreślił.Macron zaznaczył, że tragedia, jaka spotkała Paryż, może zbliżyć do siebie naród oraz być dla ludzi okazją do głębszej refleksji. Prezydent Francji podziękował również w orędziu około 400 strażakom, którzy brali udział w akcji gaśniczej, oraz wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc.Według informacji podanych przez "Le Parisien", do tej pory zadeklarowano blisko 700 milionów euro na odbudowę katolickiej świątyni. Na wsparcie zdecydowali się m.in. koncern Kering, oferując wpłatę 100 milionów euro, a także producent luksusowych dóbr LVMH, który chce wpłacić 200 mln euro.Pożar w katedrze Notre Dame wybuchł w poniedziałek 15 kwietnia około godziny 18. Ogień pochłonął dach świątyni, a także gotycką iglicę . Częśćiowemu zniszczeniu uległo także drewniane wnętrze budynku. Wśród rzeczy, które udało się tamtej nocy ocalić, znalazła się m.in. korona cierniowa , będąca jedną z najistotniejszych chrześcijańskich relikwii.Paryska prokuratura rozpoczęła już śledztwo w sprawie pożaru w katedrze, jednak jego przyczyny wciąż nie są znane źródło: i24News