Kaczyński nie będzie zadowolony z tego sondażu. Prokuratura powinna wszcząć śledztwo w sprawie Srebrnej

Przepytani Polacy chcą prokuratorskiego śledztwa w sprawie Srebrnej.





69 proc. Polaków uważa, że prokuratura powinna zająć się sprawą "taśm Kaczyńskiego" i wszcząć w tej sprawie śledztwo. Tak wynika z sondażu przeprowadzone przez pracownię Kantar dla "Gazety Wyborczej".Podczas badania zadano trzy pytania: jak oceniasz prowadzenie przez Jarosława Kaczyńskiego negocjacji biznesowych w siedzibie jego partii?; czy prokuratura powinna wszcząć śledztwo w sprawie Srebrnej i "taśm Kaczyńskiego"?; czy prezes PiS jest przez prokuraturę traktowany jak każdy obywatel, czy też ma uprzywilejowaną pozycję?Większość ankietowanych jest za pełnym wyjaśnieniem afery. 15 proc. respondentów uznało, że w zachowaniu Kaczyńskiego "nie ma nic złego". Jako "niewłaściwe" określiło je 41 proc. Aż 44 proc. respondentów wybrało odpowiedź "niewiele wiem na ten temat".Z kolei na pytanie o to, czy organy ścigania powinny w sprawie "taśm Kaczyńskiego" rozpocząć śledztwo, 69 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak" i "raczej tak". Odmiennego zdania było 28 proc. pytanych. Co nie dziwi, śledztwa domaga się 98 proc. zwolenników KE, a tylko 26 proc. wyborców PiS.Przypomnijmy, jak na razie śledztwa w sprawie Srebrnej nie ma. Jarosław Kaczyński nie został wezwany do prokuratury, a jedyną osobą przesłuchaną (siedmiokrotnie) jest austriacki biznesmen Gerald Birgfellner źródło: wyborcza.pl